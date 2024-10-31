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Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Саратовский аэропорт Гагарин приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после предупреждения о возможной атаке дронов на регион. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее глава региона Роман Бусаргин проинформировал, что экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки беспилотников.

Согласно данным пресс-службы, актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло.



Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 21 БПЛА над территорией России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло
В Черкесске после взрыва газа в пятиэтажке достали из-под завалов семь человек
31 октября 2024, 08:41

Фото: iStock/kieferpix

Спасатели вытащили 7 человек из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, пишет Telegram-канал Baza.
Пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени, среди них также есть ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.




В настоящее время разбор завалов продолжается. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП погибли три человека.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина
Mash: Взрыв газа в Черкесске могла устроить хозяйка квартиры на пятом этаже
31 октября 2024, 08:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв газа в Черкесске могла устроить пожилая хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам жильцов дома, пожилая женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ругалась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Согласно информации канала, незадолго до взрыва очевидцы чувствовали запах газа в воздухе.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. ​По данным МЧС, один человек погиб.

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#взрыв
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#взрыв газа
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В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб
МЧС: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Черкесске
31 октября 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома около 50 человек. Взрыв произошел на улице Лободина в многоквартирном жилом доме. Согласно предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 67 спасателей и 22 единицы техники. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли три человека. Под завалами здания могут оставаться люди.




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Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»
31 октября 2024, 08:03

Фото: iStock/nata_vkusidey

Торговая сеть «Вкусвилл» заблокировала поставки продукции от «Можайского кондитерского дома» (МКД) в связи с поступившими жалобами сотрудников на антисанитарные условия на производстве. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что вся продукция МКД была снята с полок магазинов и недоступна для онлайн-заказа, пока ожидаются результаты проверки.

Во вторник вечером в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарные условия. МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя им пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно.

Вскоре «Перекресток» сообщил РИА Новости о приостановке продаж пирожного «Картошка». Учредитель МКД, в свою очередь, заявил агентству, что видеоматериалы, демонстрирующие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

Компания подчеркнула, что продукция поставщика проходила регулярные проверки качества, за 2023 год было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений от норм.

В августе прошел плановый аудит, в ходе которого вопросов к санитарному состоянию не возникло. В «Вкусвилле» добавили, что в случае подтверждения фактов антисанитарии сотрудничество с МКД будет прекращено навсегда.

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#проверки
#продукция
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Ущерб по делу о поставках некачественного питания для Минобороны не возмещается
31 октября 2024, 06:45

Фото: istock/tanyss

Ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей по делу против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны России, до сих пор не возмещен. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сумма ущерба остается прежней и компенсация обвиняемыми не производится.
Дело включает аресты топ-менеджеров ГПК, в том числе Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, проведенный Басманным судом Москвы в апреле. Их обвиняют в завышении стоимости услуг по организации питания, при этом качество поставляемой продукции не соответствовало условиям контракта. В ходе расследования выяснилось, что сухпайки, фигурирующие в деле, признаны экспертизой непригодными для использования.

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы комбината, был арестован в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину, а его адвокат утверждает, что средства от сделок находятся на счетах подрядной фирмы и сам Булгаков их не получал.

Другой фигурант дела, предприниматель Игорь Котельников, арестованный в июне, скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.

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Вора-законника Васю Бандита экстрадировали в РФ из Албании — МВД
30 октября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/blinow61

Россиянин Вася Бандит (Игорь Кокунов) экстрадирован в РФ из Албании, проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина был в международном розыске, в который его объявили в прошлом году.
«Вскоре местонахождение разыскиваемого было установлено. На территории Республики Албания он задержан правоохранительными органами этого государства», — пояснила Волк.
Против Кокунова открыли уголовное производство по статье об организации преступного сообщества в 2020 году.

По версии следователей, Кокунов имеет статус вора-законника и соответствующую сферу влияния с 1993 года. Положение давало ему держать под контролем российский криминалитет.

Ранее сообщалось, в чем обвинили батюшку в Тульской области.

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Возможной причиной ДТП с автобусом в Питере могло стать самочувствие водителя
30 октября 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, могло произойти из-за плохого самочувствия водителя, пишут «Известия», ссылаясь на источник.
По его информации, автобус протаранил машины на небольшой скорости, когда отъехал от остановки. По сообщению прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося в Центральном районе Северной столицы.

Прокуроры проверят, соблюдались ли правила пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений примут соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.

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На Камчатке охранник бара связал скотчем и несколько часов избивал девушку
#мир
#россия
#санкт-петербург
#автобусы
#водители
#дтп
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Раздел, избивал несколько часов и постирал пса: жительница Камчатки едва выжила после издевательств сожителя, подробности
30 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

30 октября СМИ распространили ужасающую историю 32-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которую возлюбленный запер в квартире, где избивал часами и заставлял раздеваться, а также постирал ее маленькую собачку в стиральной машине. Подробности этого случая приводит редакция «Радио 1».

Приступы ревности и неконтролируемая агрессия


По словам Ляны, в августе этого года она познакомилась с Асифом Г., который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения. Начиналась эта история любви вполне нормально. Чуть позже девушка начала обращать внимание на приступы ревности и неконтролируемой агрессии у возлюбленного. Она даже предположила, что мужчина может страдать неким психическим отклонением.

Однажды молодой человек посадил ее собаку в стиральную машину и включил ее. Тогда пес не пострадал, но девушка приняла решение расстаться с парнем. Но не тут-то было. Асиф оказался не готов так быстро потерять любимую.

Связал скотчем и избивал


26 октября мужчина появился в дверях бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения.

«Угрожал, что, если я не открою ему дверь, он выломает все окна», – сказала девушка в беседе с РЕН ТВ.

Она впустила его. Тогда Асиф мужчина запер дверь и окна. Девушка попыталась сгладить конфликт и предложила мужчине выспаться, но он вел себя агрессивно и успокаиваться не собирался.

Далее он связал девушку и начал всячески издеваться и избивать. Продолжалось это несколько часов. В какой-то момент ей удалось связаться с родственниками в мессенджере, которые приехали и помогли ей выбраться через окно. В настоящее время Ляна находится в больнице.

Историю своего избиения Ляна выложила в Сеть. Асиф начал ей звонить и уверять, что это был не он, и даже угрожал подать на нее заявление за клевету.

«Какой-то бред, потому что я была с ним, и все это он делал. Просто отмазывается, на диктофон записывает. До сих пор звонит. Дело в том, что он в розыске. Сейчас подключились МВД, прокуратура, Следственный комитет. Но его по факту пока ищут», – рассказала Ляна.

Делом заинтересовался Следственный комитет


Старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю, майор юстиции Дарья Урбанова рассказала, как проходит проверка по факту насильственного удерживания женщины и ее избиения.

«По информации, размещенной в социальных сетях, организована процессуальная проверка обстоятельств лишения свободы местной жительницы с применением к ней насилия в краевой столице. Детали произошедшего устанавливаются», — заявила Урбанова.

По ее словам, решение будет принято после выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль


Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Петропавловска-Камчатского.

«По предварительной информации, 26.10.2024 37-летний мужчина на почве ревности нанес потерпевшей удары кулаками по лицу и телу, связал скотчем. Женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно», — говорится на официальном сайте ведомства.

При этом в настоящий момент агрессор остается на свободе. Его так и не задержали. Однако он спокойно заходит в социальные сети и выходит на связь.

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Парочка влюбленных сбежала из исправительного центра в Липецке
В Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра
30 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/Vidu Gunaratna

Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство.
Судьбоносная встреча произошла, когда они отбывали в Курчатове, и молодые вскоре расписались.

На момент, когда пару перевели в исправительный центр в Липецке, Михаилу с Кристиной дозволялся выход за продуктами в город. На одном из таких походов они решили сбежать.

Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове. На вопрос о причине побега они признались, что в один момент сошлись на мысли о том, как не хочется возвращаться в исправительный центр.

Суд отправил мужчину с женщиной под стражу на месяц. Позднее Михаилу и Кристине будет вынесено наказание более строгого вида.

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