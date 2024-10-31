Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

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Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после предупреждения о возможной атаке дронов на регион. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее глава региона Роман Бусаргин проинформировал, что экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки беспилотников.
Согласно данным пресс-службы, актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 21 БПЛА над территорией России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно данным пресс-службы, актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 21 БПЛА над территорией России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова