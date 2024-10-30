В Минобороны доложили последние новости СВО

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Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон боевиков ВСУ над территорией Белгородчины, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.Ранее был опубликован снимок последствий российского удара по генштабу ВСУ в Киеве. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военные журналисты продемонстрировали кадры, на которых дрон «Князь Вандал Новгородский» бьет по украинскому грузовику с боеприпасами.
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Никита Кротов