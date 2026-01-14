ВС России сорвали ротацию полка ВСУ «Арей» в Сумской области
В Краснопольском районе Сумской области силы России предотвратили попытку ротации подразделений 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка «Арей». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.
Военные Украины пытались провести замену личного состава, однако столкнулись с мощным огневым поражением. В результате операции уничтожили транспортные средства, задействованные в ротации. Ситуация подтверждает продолжающееся напряжение на фронте и сложности с перемещением войск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
