ВС России сорвали ротацию полка ВСУ «Арей» в Сумской области

14 января 2026, 07:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Краснопольском районе Сумской области силы России предотвратили попытку ротации подразделений 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка «Арей». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.