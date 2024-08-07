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Десант смертников ВСУ на Херсонщине и штурм Торецка ВС РФ: последние новости СВО

07 августа 2024, 09:04
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ закрепляются на южной окраине Констаниновки и выходят на трассу к Угледару. ВСУ терпят поражение сразу на нескольких направлениях фронта, однако не оставляют попыток прорыва через российскую границу в Курской области. О том, какие потери несет украинская сторона и где пытается контратаковать расскажет редакция «Радио 1».


Запорожское направление


ВС РФ удалось продвинуться восточнее Работино. Несколько позиций ВСУ взяты под контроль, продвижение на этом участке составило до одного километра вглубь обороны противника. Кроме того, российские войска активизировались северо-западнее Вербового. ВС РФ вынуждают противника отступить, осуществляя постоянный прицельный огонь по позициям ВСУ.

Донецкий фронт


Идут бои за освобождение Красногоровки. ВС РФ атакуют в районе Карловки и Карловского водохранилища. В Нью-Йорке есть очередные тактические успехи российских войск. По данным военных корреспондентов, ВСУ спешно покидают населенный пункт, оставляя технику и раненый личный состав. Штурмовые группы ВС РФ сумели установить контроль над окраинами Торецка.

Часовоярское направление


ВС РФ атакуют позиции ВСУ в Новом и Октябрьском. По информации издания The New York Times, украинские силы теряют возможность держать оборону из-за больших потерь и некомпетентного командования.

Кураховское направление


На этом участке фронта ВС РФ удалось закрепиться на южной окраине Константиновки, что позволило взять под контроль участок трассы на Угледар, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.


Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России
Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России

Курская область


На границе Курской области продолжаются бои. ВСУ применяют БПЛА и средства дальнего поражения. В сторону Суджи было брошено несколько сотен боевиков ВСУ. За прошедшую ночь над территорией области было сбито как минимум четыре украинские ракеты. Прорыва границы допущено не было.

Харьковский фронт


Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. ВСУ ежедневно пытаются перебрасывать подкрепление, но российские войска не только срывают ротации и успешно отбивают контратаки, но и сами продвигаются в городской застройке. Противник теряет личный состав, но сдерживает занимаемые позиции. ВСУ, в свою очередь, пытаются форсировать реку Волчью. Безуспешные контратаки противника зафиксированы под Липцами. Там ВСУ лишились до 150 солдат.

Артиллеристы группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

Херсонское направление


Украинская сторона попыталась высадить десант на Тендровской косе. Началось всё с разведки с помощью БПЛА Bayraktar, далее запуск безэкипажного катера, после пошли 12 плавсредств с личным составом. Три катера ВСУ удалось уничтожить российским войскам. Потери противника превысили 20 солдат.
По некоторым данным, в вылазках были задействованы элитные подразделения ВСУ.

Сложная обстановка в ДНР


Украинское командование и президент страны Владимир Зеленский признают сложность обстановки в ДНР. Особенно непростая для ВСУ ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях в ДНР, признал украинский президент. Также идут ожесточенные бои в Харьковской области.
По словам Зеленского, Киев не оставляет без внимания ни одно из направлений фронта.


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#дроны
ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе
ФСБ: В Мариуполе нашли гранатомет и секретную документацию Минобороны Украины
07 августа 2024, 09:13

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.
Уточняется, что тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Среди найденного вооружения сотрудники спецслужбы обнаружили украинский гранатомет «Форт-600», порядка 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. На данный момент документы отправили в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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В Турции раскрыли, сколько еще продержится Украина
Гёктюрк: Украина продержится максимум до конца 2025 года
07 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/ffikretow

Украина сможет продержаться максимум до конца следующего года. Об этом заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («‎Родина») Орчун Гёктюрк, пишет РИА Новости.
«В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: «Когда мы сядем за стол переговоров?», — сказал политик.

По его мнению, связано это с тем, что баланс военных сил между Российской Федерацией и Украиной больше склоняется против украинской армии. Он напомнил, что киевские власти снизили призывной возраст до 25 лет, но западные покровители могут рекомендовать снизить его до 18 лет. Помимо этого, Гёктюрк отметил, что предел мобилизации составит 2,5 миллиона человек.

«Если учесть, что ВСУ потеряли все свои элитные и опытные части, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года», — заключил аналитик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже
Над Воронежем уничтожили БПЛА, обломки повредили многоэтажные дома и машины
07 августа 2024, 08:33

Фото: iStock/NiseriN

Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Отмечается, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки другого — упали на Ленинском проспекте.

В результате их падения были выбиты стекла в нескольких квартирах. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

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Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
Рогов: ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью батальоны «‎Медведи SS»
07 августа 2024, 08:11

Фото: istock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «‎Медведи SS». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты «Медведи SS», — пояснил председатель комиссии.

Рогов отметил, что сейчас их перебросили в Харьковскую область. Он добавил, что переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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#владимир зеленский
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Украинские боевики подорвались на своем минном поле под Купянском
Марочко: военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском
07 августа 2024, 07:43

Фото: istock/~UserGI15632523

Военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
«В ходе контратакующих действий ВФУ в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции», — рассказал эксперт.

По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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#владимир зеленский
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#вс рф
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Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «‎ждунов»
07 августа 2024, 06:58

Фото: istock/artisteer

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением закрепить на законодательном уровне понятие «‎ждун». Об этом информирует РИА Новости.
В Крыму и новых регионах Российской Федерации «ждунами» называют тех людей, которые ждут прихода украинской власти и армии. По его словам, закрепление этого понятия на законодательном уровне позволит эффективнее бороться с этим опасным явлением. Кроме того, он считает, что их нужно лишать гражданства РФ, а также выдворять из страны.

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

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Артиллеристы РФ разгромили ключевые позиции ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ
07 августа 2024, 06:49

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы успешно нанесли удары по важным позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожив ключевые опорные пункты и расчеты БПЛА противника. Об этом сообщает РИА Новости.
Артиллеристы группировки войск «Север» успешно нанесли удары по взводным опорным пунктам, расчетам БПЛА и пехоте ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, расчеты гаубиц «Мста-Б» выполнили огневые задачи, направленные на уничтожение оборонительных позиций и живой силы противника. В результате атаки были разрушены ключевые опорные пункты и ликвидированы расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

«Применение осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов позволило эффективно поражать как фортификационные сооружения, так и бронетехнику, а также живую силу противника», — отмечается в сообщении Минобороны.
Также подчеркивается, что обеспечение артиллеристов боеприпасами осуществляется в достаточном объеме, что позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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Украинский пилот отозвался о F-16: «Самолет действительно веселый!»
Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»
07 августа 2024, 06:18

Фото: istockphoto.com/Jozsef Soos

Украинский пилот с позывным Мунфиш выразил восторг от истребителя F-16, назвав его «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети X (бывшая Twitter).
«Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не могу сказать, что МиГ, на котором я летал раньше, был скучным, однако F-16 определенно более адаптивный и двигается очень легко,» — поделился Мунфиш.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам также высоко оценил F-16, отметив его современность и соответствие стандартам лучших западных истребителей.

«Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого,» — добавил он.

Ранее военный летчик в запасе и администратор Telegram-канала Fighterbomber озвучил некоторые недостатки истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет только один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, что может создавать трудности для украинских летчиков, не владеющих языком в совершенстве.

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В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области
В сети распространился дипфейк с врио главы Курской области
07 августа 2024, 05:50

Фото: istock/Pinkypills

В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Видеоролик сначала начал распространяться в украинских каналах, а затем быстро разошелся по курским пабликам, передает Lents.ru. Однако, как выяснили эксперты, данный пост не был опубликован в Telegram-канале Смирнова. В действительности, врио губернатора сделал заявление о сложной ситуации на границе и призвал не поддаваться на провокации.

6 августа Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атак пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Во время обстрела украинские солдаты пытались прорвать государственную границу России, но российским пограничникам удалось остановить проникновение. Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа была блокирована.

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