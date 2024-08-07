Фото: Минобороны РФ
ВС РФ закрепляются на южной окраине Констаниновки и выходят на трассу к Угледару. ВСУ терпят поражение сразу на нескольких направлениях фронта, однако не оставляют попыток прорыва через российскую границу в Курской области. О том, какие потери несет украинская сторона и где пытается контратаковать расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ удалось продвинуться восточнее Работино. Несколько позиций ВСУ взяты под контроль, продвижение на этом участке составило до одного километра вглубь обороны противника. Кроме того, российские войска активизировались северо-западнее Вербового. ВС РФ вынуждают противника отступить, осуществляя постоянный прицельный огонь по позициям ВСУ.
Донецкий фронт
Идут бои за освобождение Красногоровки. ВС РФ атакуют в районе Карловки и Карловского водохранилища. В Нью-Йорке есть очередные тактические успехи российских войск. По данным военных корреспондентов, ВСУ спешно покидают населенный пункт, оставляя технику и раненый личный состав. Штурмовые группы ВС РФ сумели установить контроль над окраинами Торецка.
Часовоярское направление
ВС РФ атакуют позиции ВСУ в Новом и Октябрьском. По информации издания The New York Times, украинские силы теряют возможность держать оборону из-за больших потерь и некомпетентного командования.
Кураховское направление
На этом участке фронта ВС РФ удалось закрепиться на южной окраине Константиновки, что позволило взять под контроль участок трассы на Угледар, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.
Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России
Курская область
На границе Курской области продолжаются бои. ВСУ применяют БПЛА и средства дальнего поражения. В сторону Суджи было брошено несколько сотен боевиков ВСУ. За прошедшую ночь над территорией области было сбито как минимум четыре украинские ракеты. Прорыва границы допущено не было.
Харьковский фронт
Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. ВСУ ежедневно пытаются перебрасывать подкрепление, но российские войска не только срывают ротации и успешно отбивают контратаки, но и сами продвигаются в городской застройке. Противник теряет личный состав, но сдерживает занимаемые позиции. ВСУ, в свою очередь, пытаются форсировать реку Волчью. Безуспешные контратаки противника зафиксированы под Липцами. Там ВСУ лишились до 150 солдат.
Артиллеристы группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.
Херсонское направление
Украинская сторона попыталась высадить десант на Тендровской косе. Началось всё с разведки с помощью БПЛА Bayraktar, далее запуск безэкипажного катера, после пошли 12 плавсредств с личным составом. Три катера ВСУ удалось уничтожить российским войскам. Потери противника превысили 20 солдат.
По некоторым данным, в вылазках были задействованы элитные подразделения ВСУ.
Сложная обстановка в ДНР
Украинское командование и президент страны Владимир Зеленский признают сложность обстановки в ДНР. Особенно непростая для ВСУ ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях в ДНР, признал украинский президент. Также идут ожесточенные бои в Харьковской области.
По словам Зеленского, Киев не оставляет без внимания ни одно из направлений фронта.
Читайте также:
В Турции раскрыли, сколько еще продержится Украина
Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
Анастасия Хохлова