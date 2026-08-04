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ВС России ударили по портам Черноморск, Николаев и Южный на Украине

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Николаев, Черноморск и Южный, сообщило Министерство обороны России.



Целью стали сухогрузы, а также Черноморский завод автомобильных агрегатов. Предприятие занималось ремонтом техники украинских войск.

Еще два судна, следовавшие в украинские порты с вооружением и военным имуществом, попали под удар в Черном море к югу от Одессы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Дарья Осипова

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