ВС России ударили по портам Черноморск, Николаев и Южный на Украине
Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Николаев, Черноморск и Южный, сообщило Министерство обороны России.
Целью стали сухогрузы, а также Черноморский завод автомобильных агрегатов. Предприятие занималось ремонтом техники украинских войск.
Еще два судна, следовавшие в украинские порты с вооружением и военным имуществом, попали под удар в Черном море к югу от Одессы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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