Освобождение села Торское, удары по портовой инфраструктуре Одессы и минирование путей снабжения ВСУ: последние новости СВО на 1 августа
Минувшие сутки на линии боевого соприкосновения отметились комплексной работой ВС РФ: от высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре противника до успешных штурмовых действий на переднем крае. Российские подразделения продолжили планомерное подавление украинских логистических цепочек, артиллерийских позиций и пунктов управления, одновременно наращивая темпы наступления. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 274 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Высокоточные удары по одесским терминаламВС РФ продолжают системную охоту на транспортную инфраструктуру, работающую на киевский режим. Минувшим днем объектами прицельного поражения стали портовые мощности и гражданские суда, вовлечённые в логистические цепочки снабжения. Согласно данным Минобороны РФ, в акватории к югу от Одессы оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами настигнут сухогруз, перевозивший номенклатурные грузы для украинской армии. Непосредственно в одесской гавани осколочные и зажигательные заряды разрушили топливную ёмкость и производственные корпуса местного перерабатывающего завода. Удары по инфраструктуре снизили пропускную способность морского коридора и лишили противника части горюче-смазочных материалов и ремонтной базы.
ВС РФ подавили вражескую артиллерию в ЗапорожьеВ ходе аэроразведки операторы БПЛА группировки «Восток» вскрыли тщательно замаскированные огневые точки украинских формирований в Запорожской области. Противник оборудовал капитальные укрытия для самоходных установок, задействуя их для сопровождения штурмовых групп. Координаты целей незамедлительно отправлены в штаб, и к работе приступили расчёты ударных дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе скоординированной атаки применены аппараты разных модификаций.
Первый эшелон ударных БПЛА обрушил защитные конструкции позиций, лишив орудия укрытий. Вслед за этим расчеты «Ланцетов» поразили открывшиеся артиллерийские системы противника. Итогом высокоточных попаданий стали уничтожение САУ «Богдана», двух американских установок M109 Paladin и одного миномёта. В результате удара нарушена логистика огневого обеспечения ВСУ на переднем крае, существенно снижена плотность вражеского огня и ослаблена поддержка пехотных подразделений противника.
Срыв ротации ВСУ на Добропольском направленииРасчёт ИСДМ «Земледелие» 40-го инженерно-сапёрного полка группировки «Центр» применил реактивную систему залпового огня для дистанционной установки минных полей на Добропольском направлении. Разведка вскрыла районы скопления вражеских резервов и трассы движения снабженческих колонн. Получив целеуказания, боевая машина выдвинулась на огневую позицию и произвела пуск кассетных боеприпасов с самонастраивающимися минами. Снаряды запрограммированы на создание плотных заграждений вдоль путей подвоза горючего и боеприпасов, а также на вероятных маршрутах отступления противника.
Ротационные группы ВСУ, шедшие на смену передовым частям, подорвались на установленных минах, потеряв технику и живую силу. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение нескольких грузовиков и бронемашин. Подача боеприпасов на передний край заблокирована, что снизило интенсивность вражеского огня. Применение «Земледелия» позволяет создавать препятствия без вывода сапёров под обстрел, сохраняя личный состав. Работа инженеров 40-го полка обеспечивает коридоры для безопасного выдвижения штурмовых групп «Центра» и сковывает манёвр украинских формирований в оперативной глубине.
Успехи группировки войск «Центр»Подразделения 102-го полка 150-й дивизии 8-й армии группировки «Центр» взяли под контроль населённый пункт Торское в ДНР. Штурмовые группы скрытно заняли рубежи атаки и динамичным рывком вклинились в посёлок, добившись эффекта внезапности. Украинские формирования пытались закрепиться и вести плотный ответный огонь из уцелевших узлов обороны, задействуя рои FPV-дронов.
Однако расчёты перехватчиков «Центра» своевременно нейтрализовали вражеские беспилотники в воздухе, а фланговые удары пехоты лишили противника манёвра и возможности перестроить порядки. Медицинские бригады следовали непосредственно за боевыми порядками, обеспечивая эвакуацию. Взятие Торского создало оперативный прорыв на Добропольском участке: российские мотострелки продолжили теснить ВСУ, последовательно расширяя зону контроля над прилегающими территориями республики.