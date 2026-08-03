03 августа 2026, 10:23

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска продолжили системную работу по нарушению логистики и резервам противника на нескольких направлениях. Удары наносились как по глубоким тыловым объектам — портовой инфраструктуре, узлам связи и командным центрам, так и по передовым колоннам с живой силой и бронетехникой. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии действовали в тесной связке с разведкой, обеспечивая своевременное поражение целей и срыв плановых ротаций и контратак ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары по транспортной инфраструктуре Украины Ликвидация резервов ВСУ в Запорожье Срыв попытки контратаки ВСУ в Запорожской области Уничтожение живой силы у Красного Лимана Беспилотники ВС РФ поразили транспорт ВСУ в Краматорске Авиация и FPV накрыли узлы управления БПЛА



Ночная работа ПВО

Удары по транспортной инфраструктуре Украины

Ликвидация резервов ВСУ в Запорожье

Срыв попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение живой силы у Красного Лимана

Беспилотники ВС РФ поразили транспорт ВСУ в Краматорске

Авиация и FPV накрыли узлы управления БПЛА