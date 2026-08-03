Удары по транспортной инфраструктуре и узлам управления БПЛА, срыв ротации и контратак ВСУ: последние новости СВО на 3 августа
За минувшие сутки российские войска продолжили системную работу по нарушению логистики и резервам противника на нескольких направлениях. Удары наносились как по глубоким тыловым объектам — портовой инфраструктуре, узлам связи и командным центрам, так и по передовым колоннам с живой силой и бронетехникой. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии действовали в тесной связке с разведкой, обеспечивая своевременное поражение целей и срыв плановых ротаций и контратак ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 131 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары по транспортной инфраструктуре УкраиныВ тёмное время суток российские силы продолжили целевую работу против украинских транспортных артерий, используемых для нужд киевского режима. Беспилотные средства поражения отработали по четырём единицам флота, задействованного в военных перевозках. Согласно данным Минобороны РФ, в черноморской акватории уничтожены три балкера с партией вооружений. Ещё один сухогруз, разгружавшийся в николаевском порту, также поражён в ходе рейда. Все цели подтверждены как логистические звенья снабжения войск противника.
Ликвидация резервов ВСУ в ЗапорожьеПрошедшим днем беспилотная разведка ВС РФ зафиксировала передвижение вражеских подкреплений к селу Зоревка. Операторы проследили пути следования колонн и определили несколько строений, отведённых под размещение личного состава. Полученные ориентиры немедленно поступили артиллерийским расчетам 29-й армии. Самоходки «Гиацинт-С» отработали по обнаруженным точкам серией ударов. Прямые попадания разрушили пункты временной дислокации вместе с находившимся там личным составом. Потеря этих сил лишила противника возможности оперативно выдвинуться на передний край и нарастить плотность обороны.
Срыв попытки контратаки ВСУ в Запорожской областиВ запорожском секторе беспилотная разведка ВС РФ засекла выдвижение вражеской бронетехники. Колонна двигалась к линии боестолкновения для подтягивания резервов и наступательных действий. Целеуказания и трек перемещения объектов переданы операторам дронов-камикадзе 39-й бригады 68-го корпуса. Командир штурмовой роты подтвердил получение координат, постановку огневых задач расчётам и визуальный контроль за каждым попаданием в реальном времени. Пилоты БПЛА отработали по движущимся целям. Прямыми попаданиями уничтожены американский HMMWV и бронированная машина «Козак», а также пехота, покинувшая машины перед атакой. Противник потерял возможность нарастить усиление и перейти в наступление на этом рубеже.
Уничтожение живой силы у Красного ЛиманаРасчёты беспилотных систем 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й армии ведут планомерное поражение вражеских объектов на краснолиманском участке. Целями становятся колонны снабжения и сменяемые подразделения ВСУ, пытающиеся доставить припасы и провести замену личного состава на позициях. Минувшим днём данные объективного контроля зафиксировали точные попадания FPV-снарядами в несколько образцов колёсной техники и сопровождавших их пехотинцев. Каждый вылет ударного коптера уменьшает боеспособность обороняющихся. Огневая работа операторов прокладывает коридор для наступающих штурмовых групп армии, усиливая давление на оборону противника.
Беспилотники ВС РФ поразили транспорт ВСУ в КраматорскеОператоры ударных коптеров Добровольческого корпуса наращивают дальность огневого поражения, работая по тыловым объектам противника. В ходе воздушного наблюдения выявлены две грузовые машины и микроавтобус, размещённые на стоянках в Краматорске. Эти средства принадлежали ВСУ и служили для перевозки людей и грузов снабжения. Расчёты FPV вывели дроны на цели и уничтожили их точными попаданиями. Продвижение передовых отрядов российской армии в направлении Славянско-Краматорской дуги сокращает дистанцию до вражеской логистики. Это обстоятельство предоставляет пилотам БПЛА возможность наносить удары по транспортным узлам и складам в оперативной глубине, лишая противника подвижности и ресурсов.
Авиация и FPV накрыли узлы управления БПЛАВКС РФ минувшей ночью нанесли комбинированные удары по трём ключевым объектам противника. Фугасными авиабомбами ФАБ-250 и ФАБ-500, а также высокоточными ракетами Х-39 поражены командные центры управления дронами 52-й и 33-й бригад ВСУ в населённых пунктах Прудянка и Сеньково (Харьковская область). В Райгородке (ДНР) уничтожен опорный пункт дислокации 117-й бригады теробороны.
Параллельно на Краснолиманском направлении расчёты FPV-систем 25-й армии группировки «Запад» отработали по вражеской бронетехнике, автомобилям и пехоте. Объективный контроль подтвердил прямые попадания в цели. Поражение узлов управления БПЛА и одновременное истребление мобильных резервов снижают координацию войск неприятеля и облегчают штурмовым отрядам ВС РФ продвижение вперёд.