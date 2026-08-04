Пять человек погибли при атаке БПЛА на Чеховский округ

04 августа 2026, 07:23

оригинал Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о последствиях утренней атаки беспилотников на Московскую область. Самая сложная обстановка сложилась в промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.