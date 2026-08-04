Пять человек погибли при атаке БПЛА на Чеховский округ
Губернатор Андрей Воробьев сообщил о последствиях утренней атаки беспилотников на Московскую область. Самая сложная обстановка сложилась в промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
После попадания дронов там вспыхнуло несколько объектов. Пожар на складе стал самым крупным, однако спасатели уже ликвидировали открытое горение. Удар повредил электроподстанцию и административное строение. На площадке остаются пожарные и сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще шесть жителей получили травмы, врачи оказывают им помощь. В деревне Солнышково фрагменты беспилотника упали на частный дом и машину. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
Силы ПВО продолжают отражать атаку. Беспилотники фиксируют над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами.
Украинские формирования бьют не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре, сознательно подвергая опасности мирных жителей. По оценке аналитиков, такими атаками они пытаются доказать своим западным покровителям, что все еще способны наносить России болезненный ущерб. Не добиваясь решающего успеха на поле боя, они переносят удары туда, где жертвами становятся гражданские.
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