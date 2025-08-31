SHOT: Взрывы прогремели в Миллерово Ростовской области, сработала ПВО

31 августа 2025, 03:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Миллерово Ростовской области прогремела серия взрывов. Предварительно, работает система ПВО, сбиваются украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Уточняется, что в нескольких районах города было слышно от четырех до пяти взрывов. Очевидцы связывают шум с перехватом воздушных целей.



На данный момент официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.



