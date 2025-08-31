SHOT: Взрывы прогремели в Миллерово Ростовской области, сработала ПВО
В городе Миллерово Ростовской области прогремела серия взрывов. Предварительно, работает система ПВО, сбиваются украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Уточняется, что в нескольких районах города было слышно от четырех до пяти взрывов. Очевидцы связывают шум с перехватом воздушных целей.
На данный момент официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.
Ранее сообщалось, что в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Они получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Вечером 30 августа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Мужчина получил ранения, но выжил и был госпитализирован.