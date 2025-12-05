Звуки взрывов и стрельбы раздались ПВО в районе Сызрани Самарской области
SHOT: Серия взрывов и звуки стрельбы раздались в районе Сызрани на фоне воя сирены
Над Сызранью Самарской области слышны взрывы и звуки сирен. Очевидцы сообщают, что ПВО прямо сейчас уничтожает украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что громкие звуки, напоминающие взрывы и стрельбу, начали раздаваться в южной и западной части города около 02:20 ночи. Всего прозвучало примерно пять-семь хлопков на фоне воя сирены воздушной опасности.
В Темрюке после атаки БПЛА ВСУ портовая инфраструктура получила повреждения
Официального подтверждения относительно прилета БПЛА ВСУ и уничтожения дронов пока не появилось.
Представитель Росавиации Артём Кореняко объявил в 01:50 (мск), что в аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.