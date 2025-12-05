Звуки взрывов и стрельбы раздались ПВО в районе Сызрани Самарской области

05 декабря 2025, 03:11

SHOT: Серия взрывов и звуки стрельбы раздались в районе Сызрани на фоне воя сирены

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Над Сызранью Самарской области слышны взрывы и звуки сирен. Очевидцы сообщают, что ПВО прямо сейчас уничтожает украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Уточняется, что громкие звуки, напоминающие взрывы и стрельбу, начали раздаваться в южной и западной части города около 02:20 ночи. Всего прозвучало примерно пять-семь хлопков на фоне воя сирены воздушной опасности.



