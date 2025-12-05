ВСУ потеряли половину штурмовой группы на Харьковском направлении
В ходе недавней контратаки на Харьковском направлении украинские силы столкнулись с серьезными потерями. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, половина штурмовой группы 225-го полка погибла, а оставшиеся бойцы получили ранения и вернулись на исходные позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
