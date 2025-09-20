ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

20 сентября 2025, 18:39

Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Искандером» украинского ЗРК С-300

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.