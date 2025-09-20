ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
ВС РФ с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате атаки были ликвидированы радиолокационная станция РПН, две пусковые установки, кабина боевого управления и две машины противника. Российское оборонное ведомство уточнило, что на месте уничтоженной позиции С-300ПС зарегистрировали вторичную детонацию с последующим возгоранием, а также работу эвакуационной группы ВСУ.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также: