Беспилотники ВСУ атакуют Волгоград пятый час к ряду
Волгоград более пяти часов подвергается интенсивной атаке дронов со стороны ВСУ. Сводку происшествий за этот период подготовил Телеграм-канал SHOT.
Местные жители сообщили о более чем 40 взрывах, раздающихся над городом. В результате удара по жилой многоэтажке погиб один человек. Кроме того, возник пожар на промышленной территории в Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА.
Взрывы начали раздаваться около 00:40 и продолжаются до сих пор. По предварительным данным, атака на город идет с запада и востока. Для жителей организовали пункт временного размещения в местном лицее на случай работы сапёров.
Ранее в Телеграм-канале администрации Волгоградской области подтвердили гибель мирного жителя в результате атаки ВСУ.
