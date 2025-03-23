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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в зоне «Центра»

ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне ответственности группы «Центр»
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 500 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом доложили в Минобороны России в воскресенье, 23 марта.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — проинформировали в ведомстве.
В МО РФ добавили, что российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили от противника село Срибное, Донецкой народной республики. Уточнялось, что населенный пункт находится в Покровском районе региона.

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Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Срибное в ДНР
23 марта 2025, 12:56

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Срибное в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье, 23 марта, доложили в Минобороны РФ.
Отмечено, что пункт освобождали бойцы группировки войск «Центр». Они поразили несколько бригад ВСУ. Суточные потери противника составили свыше 500 единиц живой силы, а также техника, добавили в ведомстве. Срибное находится в Покровском районе Донецкой народной республики. Примерно в десяти километрах по прямой расположена граница с Днепропетровской областью Украины.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В настоящее время между российскими и американскими властями ведется работа по урегулированию конфликта. При этом украинские власти продолжают настаивать на давлении на Москву.

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В Курской области мужчина погиб из-за взрыва мины в кармане
Хинштейн: Мужчина погиб при взрыве мины в Обоянском районе Курской области
23 марта 2025, 12:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Согласно предварительной информации, 51-летний мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который взорвался у него в кармане. Хинштейн уточнил, что населенный пункт, где произошла трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом.

Врио губернатора региона призвал всех жителей Курской области быть внимательными.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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Bloomberg: Белый дом пока не согласен ограничить поставки оружия Киеву
23 марта 2025, 12:02

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Вашингтон пока не согласен ограничить оружейные поставки для Украины в рамках работы над урегулированием кризиса, пишет агентство Bloomberg.
В конце февраля между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора в Овальном кабинете. Тогда главе киевского режима указали на неуважительное отношение к американской стороне. Между политиками началась перепалка, приведшая к тому, что украинскую делегацию попросили покинуть резиденцию.

Позже поставки приостановили, однако Киев пошел на попятную, принеся извинения союзникам. На данный момент поставки продолжаются. По мнению экспертов, большая численность вооружений на Украине может стать угрозой всему миру.

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Эксперты назвали угрозу для всего мира
The Times: количество скопившегося оружия на Украине является угрозой для мира
23 марта 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.
Аналитики добавляют, что нет точного понимания, какие объемы вооружений циркулируют в стране. Согласно The Times, после окончания конфликта вооружения могут оказаться в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.

После начала российской спецоперации в Донбассе НАТО и Евросоюз начали активно поставлять оружие в ВСУ. При этом не раз отмечалось, что боевики, покидая позиции, оставляли на них натовское вооружение.

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Успех ВС РФ на краснолиманском и покровском направлениях, активная оборона Белгородчины: последние новости СВО на 23 марта
23 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.

Курская область


В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.

На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.

Белгородская область


Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.

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Угледарское направление


ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.

Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.

Покровское направление


К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.

Краснолиманское направление


В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.

В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.

Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.


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