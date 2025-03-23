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До 500 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом доложили в Минобороны России в воскресенье, 23 марта.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — проинформировали в ведомстве.В МО РФ добавили, что российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили от противника село Срибное, Донецкой народной республики. Уточнялось, что населенный пункт находится в Покровском районе региона.
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Никита Кротов