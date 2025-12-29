На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и западную технику. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Продолжаются тяжелые столкновения в приграничных районах области. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись вперед на семи участках, расширив плацдарм вглубь территории на 600–700 метров. Усилия авиации, ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем были сконцентрированы на подавлении вражеских укреплений. Противник для восполнения потерь перебросил на этот участок 187-й батальон территориальной обороны, части которого, по имеющимся данным, привлечены для усиления штурмовых формирований.
За минувшие сутки одна попытка контратаки силами двух групп ВСУ в районе Андреевки сорвана. Заблаговременно выявленное разведкой выдвижение завершилось уничтожением обеих атакующих групп. На участках в районах Теткино и Глушково существенных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.
Харьковская область
Подразделения ВС РФ осуществляют планомерное продвижение на флангах: к югу от Волчанска и в секторе Хатное. Противник оказывает упорное сопротивление, предпринимая безуспешные контратаки. В районе Старицы достигнуто продвижение до 200 метров на двух участках в лесистой местности. Авиационные удары нанесены по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах Избицкого и Рубежного.
На юго-западных подступах к Лиману продолжена зачистка лесного массива с продвижением на 700 метров. Попытка ВСУ отбить потерянные позиции с использованием частей территориальной обороны завершилась разгромом атакующей группы. В районе населенных пунктов Меловое и Хатное ВС РФ расширили контролируемую зону вдоль границы, продвинувшись на 700 метров. Ударные беспилотники поразили склады и позиции механизированной бригады противника в районе Великого Бурлука. Тяжелые огнеметные системы работали по скоплениям личного состава украинских формирований в районе Ольховатки.
Запорожское направление
После взятия ВС РФ Гуляйполя и Степногорска части противника отошли на 10–15 км к рубежу реки Верхняя Терса и трассе на Орехов, стремясь избежать рассечения фронта. Российские военные оперативно зачистили территорию между реками Янчур и Гайчур, созданы плацдармы для дальнейшего удара. С мест поступают сообщения о выходе штурмовиков РФ к окраинам Зализничного, контроль над которым открывает путь на Омельник и далее на ключевой укрепрайон ВСУ — Орехов. В Приморске штурмовые группы ВС РФ вошли в северные кварталы и ведут бои в центре и на юге города, одновременно развивая продвижение в сторону Павловки.
Краснолиманское направление
В ходе наступательной операции ВС РФ установили контроль над фермерским комплексом на северных подступах к Красному Лиману. Одновременно продолжаются активные боевые столкновения в лесных массивах к югу от Александровки и на западном направлении от населенного пункта Грековка. Ведется работа по улучшению тактического положения частей, создание угрозы флангам противника и подготовка условий для дальнейшего развития наступления на ключевые опорные пункты ВСУ в данном районе.
Северское направление
Подразделения ВС РФ продолжают развивать достигнутый успех, осуществляя продвижение на территориях южнее населенного пункта Бондарное. В ходе наступления заняты ключевые господствующие высоты в районе Резниковки, что обеспечивает контроль над прилегающей местностью. В районе Закотного идут тяжелые уличные бои, переходящие в штурм укрепленных позиций противника. Упорное сопротивление связано с попытками ВСУ удержать этот тактически важный рубеж. Прорыв обороны в этом районе откроет российским военным пути для наступления в сторону Славянска и Краматорска.
Покровское направление
На данном направлении продолжаются активные боевые действия. Российская армия, развивая успех после освобождения нескольких населённых пунктов накануне, включая Димитров, укрепила свои позиции, освободив Родинское, Вольное и Софиевку (Артёмовское). Украинские подразделения, включая десантно-штурмовые войска и отряды беспилотников, оказывают упорное сопротивление, не приносящее результата.
Купянское направление
Подразделения ВС РФ осуществили успешную операцию по выходу из вражеского кольца в районе промышленных предприятий города. В ходе боев в центральной части Купянска уничтожена диверсионно-разведывательная группа одного из украинских формирований. В целом ситуация в городе остается крайне напряженной, противник задействовал для удержания позиций резервные части специального назначения. Снабжение западной части города, удерживаемой российскими военными, крайне затруднено и осуществляется преимущественно дронами.