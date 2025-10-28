28 октября 2025, 16:09

Елена Драпеко (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Елене Драпеко, известной миллионам по роли в кинофильме «А зори здесь тихие», 29 октября исполняется 77 лет. Её уникальная судьба — это путь от кинематографической славы до серьезной политической карьеры. О том, как складывалась её жизнь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь: от Лизы Бричкиной до депутата Переход в политику и общественная деятельность Личная жизнь и семья Елены Драпеко Секрет безупречного внешнего вида Драпеко

Творческий путь: от Лизы Бричкиной до депутата

Елена Драпеко (Фото: скриншот к/ф «А зори здесь тихие»)



Переход в политику и общественная деятельность

Елена Драпеко (Фото: Telegram @elena_drapeko)



«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать».

Личная жизнь и семья Елены Драпеко

«Семья — это круг людей, близких по духу, это те, кто думает, как ты, кто любит твой дом, как ты. Это могут быть не только кровные родственники, это и друзьями, которые со временем становятся частью твоей семьи», — делилась депутат с изданием «Парламентская газета».

Секрет безупречного внешнего вида Драпеко

Елена Драпеко (Фото: Telegram @elena_drapeko)



«Когда мне исполнилось 50 лет, я пришла в клинику и встретила там замечательного доктора, с которой мы работаем и сегодня», — поделилась Драпеко.

«Например, выращивание клеток. У тебя берут кусочек кожи, выращивают ткань в пробирке и потом обратно подсаживают на лицо», — рассказала актриса.

«Эту процедуру я пока не делала, только коплю деньги. Мне сказали, это будет стоить, как все мои отпускные. Я думаю, от 500 тысяч рублей, 300 тысяч — это только подготовка», — призналась гостья программы.