Яркие роли, скандальные законопроекты и красота без пластических операций: звезде фильма «А зори здесь тихие» Елене Драпеко 77 лет
Елене Драпеко, известной миллионам по роли в кинофильме «А зори здесь тихие», 29 октября исполняется 77 лет. Её уникальная судьба — это путь от кинематографической славы до серьезной политической карьеры. О том, как складывалась её жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от Лизы Бричкиной до депутатаЕлена Драпеко родилась 29 октября 1948 года в городе Уральске Казахской ССР в семье военного и учительницы истории. Детство и юность будущей актрисы прошли в переездах — семья жила в Уфе, Павловске, а школу Елена оканчивала уже в городе Пушкине под Ленинградом. С детства она мечтала о сцене, занималась балетом, музыкой и игрой на скрипке. После школы Елена поступила на факультет режиссуры народных театров в Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской, а затем, в 1972 году, блестяще окончила ЛГИТМиК (курс Леонида Макарьева).
Ещё будучи студенткой, Драпеко получила свою первую и самую главную роль в кино — Лизу Бричкину в военной драме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972). Интересно, что режиссер изначально сомневался в её кандидатуре, так как актриса не соответствовала деревенскому образу героини, но благодаря работе над гримом, пластикой и архангельским говором она создала один из самых пронзительных образов в советском кинематографе.
Позже успех в кино был закреплён работами в знаковых картинах «Вечный зов», «Безотцовщина», за которую она получила премию Ленинского комсомола, «Одиноким предоставляется общежитие» и «Полынь — трава горькая». В 1980 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР. Всего фильмография Елены насчитывает более 70 киноработ.
Переход в политику и общественная деятельность
С начала 1990-х годов Елена Драпеко кардинально изменила сферу деятельности, уйдя с головой в политику и общественную работу. Её карьера развивалась по восходящей. В 1992 актриса заняла пост председателя Комитета по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга. С 1999 года стала бессменным депутатом Государственной Думы РФ (с III по VIII созывы). Изначально избиралась от КПРФ, а после перешла в партию «Справедливая Россия», где занимает пост первого заместителя председателя Комитета ГД по культуре.
Елена Драпеко считается одним из самых продуктивных депутатов: на её счету более 30 принятых законов. Она награждена государственными наградами, включая Орден Дружбы и Орден Почёта. Среди её последних инициатив — предложения ограничить доступ в библиотеках к книгам иностранных агентов, а также заменить ушедшие голливудские фильмы в прокате на картины из Китая, Индии и стран СНГ.
В августе 2025 года в интервью депутат отметила, что в рамках нового закона о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, имеет смысл пересмотреть киноленты 1980-х и 1990-х годов, включая работы режиссера Алексея Балабанова. Она предположила, что они «могут подвергнуться цензуре или запрету». Позже Драпеко опровергла эти сообщения, заявив, что её слова были искажены, и речь шла исключительно о нецелесообразности показа фильма «Груз 200» школьникам, а не о полном запрете.
Стоит отметить, что разговоры о запрете «вольнодумства» политик Драпеко начала еще в 2022 году. Тогда в интервью Вячеславу Манучарову, создателю и ведущему ютуб-канала «Эмпатия Манучи», она рассказала:
«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать».
Личная жизнь и семья Елены ДрапекоЛичная жизнь Елены Драпеко складывалась непросто. Она была замужем трижды. Наиболее известным стал её брак с актёром Олегом Беловым, который был старше её на 14 лет. Они поженились в 1978 году, а в 1984 году у пары родилась дочь Анастасия. Брак распался, по словам Белова, в том числе из-за политических разногласий и увлечения Елены коммунистическими идеями.
Сама Драпеко говорит о семье более широко.
«Семья — это круг людей, близких по духу, это те, кто думает, как ты, кто любит твой дом, как ты. Это могут быть не только кровные родственники, это и друзьями, которые со временем становятся частью твоей семьи», — делилась депутат с изданием «Парламентская газета».
Секрет безупречного внешнего вида Драпеко
В 2021 году Елена Драпеко стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». От внимательного взгляда Леры Кудрявцевой не укрылось, что лицо Елены Драпеко выглядит невероятно подтянутым и свежим. Политик с готовностью призналась, что уже более 20 лет свято верит в науку и активно тестирует на себе самые современные косметологические технологии.
«Когда мне исполнилось 50 лет, я пришла в клинику и встретила там замечательного доктора, с которой мы работаем и сегодня», — поделилась Драпеко.По словам Елены Григорьевны, в настоящее время существуют методы, которые позволяют достигать фантастических результатов без помощи пластических операций. Особенно ее впечатлила одна из самых передовых процедур.
«Например, выращивание клеток. У тебя берут кусочек кожи, выращивают ткань в пробирке и потом обратно подсаживают на лицо», — рассказала актриса.Однако инновационная технология, по словам политика, осталась для нее мечтой, к осуществлению которой она активно готовилась.
«Эту процедуру я пока не делала, только коплю деньги. Мне сказали, это будет стоить, как все мои отпускные. Я думаю, от 500 тысяч рублей, 300 тысяч — это только подготовка», — призналась гостья программы.