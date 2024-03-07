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«Всем всё очевидно»: Медведев высказался об ударе по кортежу в Одессе

Медведев об ударе по кортежу в Одессе: Хотели бы попасть — попали бы
07 марта 2024, 16:56
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Если бы у России была цель попасть по кортежу президента Украины Владимира Зеленского — он был бы уничтожен, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», — написал Медведев.

Так политик ответил на статью американского CNN, в которой сообщалось, что взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. В российском же Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, на котором изготавливались безэкипажные катера.

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Чешский военкор рассказал об огромной проблеме украинской армии
Корреспондент Seznam zprávy Новак: проблемой ВСУ является нехватка боеприпасов
07 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/Tomas Ragina

Корреспондент чешского издания Seznam zprávy Ян Новак раскрыл, с какой проблемой столкнулись ВСУ.
Он побывал под Авдеевкой и рассказал, что украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов, что стало для них огромной проблемой.

Кроме того, бойцы украинской армии обеспокоены техническими возможностями российских беспилотников. Они боятся, что при их модернизации появится функция тепловидения, что сильно усложнит действия ВСУ в ночное время.

Также Новак заявил о нехватке людей в рядах ВСУ, а также быстром обучении российских военных. По его словам, бойцы ВС РФ быстро учатся на своих ошибках и постоянно повышают свою боевую подготовку.

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#украина
#всу
#вооружение
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Украинский военный рассказал, как 55 суток сидел в подвале с обморожением
07 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный поблагодарил российских бойцов, взявших его в плен. Об этом сообщает Минобороны России.
Рассказывая о первых днях после мобилизации он вспомнил, как его и других мужчин привезли как заключённых без еды и воды в одну из шахт, где они ждали распределения. Некоторым дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. А троих раненных, включая и этого военного, оставили в подвале. У рассказчика было обморожение конечностей, а его товарищ получил пулевое ранение. В итоге они пробыли в подвале 55 суток.

«Меня и раненого товарища дотащили до Авдеевки и положили в заброшенном садике. Оставили нам воду и сумку с едой, пообещав забрать нас. Но так и не забрали», – рассказал пленный.
После этого они сдались в плен к российским военным, которые оказали им медицинскую помощь и накормили.

Военнопленный выразил слова благодарности российским бойцам, без которых, по его словам, они бы умерли от голода.

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#военные
#россия
#плен
#украина
#всу
#вс рф
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Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России
РИА Новости: Киев обсуждает с Астаной вопросы по закупке продукции ОПК России
07 марта 2024, 15:07

Фото: istock / alexis84

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет переговорный процесс с Казахстаном о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Как рассказал собеседник информагентства, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Источник предположил, что у руководства Казахстана, возможно, есть «скрытые карты в игре в политику многовекторности» для сохранения равной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией.

Ранее СБУ представила новый морской дрон «Авдеевка» с тонной взрывчатки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области
Минобороны РФ: В Брянской области сбит беспилотник ВСУ
07 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Брянской области силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник сбили над Брянской областью.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинский БПЛА уничтожили над Климовским районом. При этом никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Ранним утром 7 марта Богомаз сообщал, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.

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#беспилотник
#бпла
#рф
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Mash: Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью
07 марта 2024, 14:23

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, беспилотники запустили из Черниговской области Украины. Сейчас эксперты устанавливают их модель.

Помимо Ленинградской области, атаке подверглись Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская и Новгородская области. Был введен план «Ковер». Над другими областями России БПЛА летели очень низко над деревьями и возникли сложности с их уничтожением. В Ленинградской области лесополоса гораздо реже, благодаря чему поднятые утром российские истребители успешно отработали по вражеским целям.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях инцидента на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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#бпла
#украина
#россия
#ленинградская область
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Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО
Военкор Татаринов: Российские бойцы ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко
07 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации суперснайпера Вооруженных сил Украины Владимира Основенко. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
«Сообщают, о ликвидации суперснайпера 241-ой бригады территориальной обороны (ТРО) Владимира Основенко из Киева», — пишет Татаринов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинского снайпера ликвидировали в населенном пункте Ивановское 7 марта.

Ранее также сообщалось, что 2 марта в результате авиационного удара Воздушно-космических сил России по украинскому подразделению специальных операций в Сумской области был уничтожен элитный спецназ.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.

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#военные
#сми
#сво
#всу
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Герой России объяснил, как Т-72 с одного выстрела уничтожил Abrams
Генерал-майор Липовой: Т-72Б3 уничтожил Abrams, попав в двигательный отсек
07 марта 2024, 13:03

Фото: iStock/dr_evil

Российский экипаж танка Т-72Б3 уничтожил Abrams одним выстрелом, попав в самое уязвимое место американской боевой машины. Об этом рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Abrams ничем не отличается ни от Leopard, ни от Challenger. Надо знать слабые места. Скорее всего, наш Т-72Б3 попал подкалиберным снарядом в уязвимую часть Abrams — это двигательный отсек — сверху он не прикрыт, а также место между корпусом и башней, если туда попасть, то башню сорвет, — объяснил Липовой в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что американские танки имеют минимальную толщину брони сверху. Именно там находится их самое слабое место.
Также Липовой отметил, что выстрел с Т-72Б3 можно произвести с расстояния от 500 метров до 2,5 километра.

«Пусть пылает, как и остальные западные хваленые танки, а их разносят снарядами прошлого года разработки», — заключил Герой России.

На сегодняшний день армия России ликвидировала под Авдеевкой уже три танка Abrams. Все три случая официально подтверждены Минобороны РФ, также имеются и видео горящих американских бронемашин.

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#выстрел
#минобороны рф
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#вс рф
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В Курской области два посёлка остались без электричества после обстрела ВСУ
Старовойт: Тёткино и Попово-Лежачи остались без света после обстрела ВСУ
07 марта 2024, 12:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённые пункты попали под обстрелы. Местные жители не пострадали. Однако были повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к их восстановлению после окончания обстрелов, подчеркнул Старовойт.

Также в результате обстрела были повреждены частный и дом и хозяйственная постройка. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении, а также отметил, что в населённых пунктах продолжается придомовой обход.

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Рогов: В Работино идут тяжёлые уличные бои
#курская область
#обстрел
#всу
#свет
#электричество
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Рогов: В Работино идут тяжёлые уличные бои
07 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В запорожском селе Работино идут тяжёлые уличные бои, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на запорожском направлении Рогов.

Он также сообщил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Работино всё новые силы, стараясь превзойти российскую сторону численностью.

Однако, ВС РФ продолжают удерживать оборону в центре запорожского села, подчеркнул Рогов. Помимо этого, он заявил, что за минувшие сутки вражеская сторона в Работино потеряла более 50 военных и две единицы бронетехники.

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#запорожская область
#вс рф
#всу
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