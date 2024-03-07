«Всем всё очевидно»: Медведев высказался об ударе по кортежу в Одессе

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Если бы у России была цель попасть по кортежу президента Украины Владимира Зеленского — он был бы уничтожен, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», — написал Медведев.
Так политик ответил на статью американского CNN, в которой сообщалось, что взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. В российском же Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, на котором изготавливались безэкипажные катера.
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