Видео: Минобороны России
Американский танк Abrams загорелся и проехал 300 метров под Авдеевкой Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив видеозапись с подробностями. По экипажу танка и по самой бронетехнике работали FPV-дронами.
«Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», – рассказал инженер расчета FPV-дронов с позывным «Алтай».
Ранее в Минобороны докладывали, что американский Abrams на авдеевском направлении «вспыхнул, как спичка».
До этого президент России Владимир Путин на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» объяснял, что Россия вынуждена отвести линию фронта под Харьковом, чтобы снизить удары со стороны украинских боевиков по Белгороду.
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Никита Кротов