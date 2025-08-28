Зеленский выступил с очередным требованием к Западу
Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Киеву 2,5 млн артиллерийских снарядов даже в случае установления режима прекращения огня, а при продолжении конфликта — 4,5 млн, сообщил генеральный директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Sky News.
По словам Паппергера, сейчас западные страны производят примерно 2 млн артснарядов в год, чего недостаточно, и примерно половина необходимого объёма будет выпускаться на заводах Rheinmetall. Он также предупредил, что европейским государствам потребуется около 10 лет, чтобы полностью восстановить свои запасы боеприпасов.
Ранее, 25 августа, сам Зеленский заявлял, что Украине требуется не менее $1 млрд ежемесячно от союзников для продолжения боевых действий, в том числе на закупку вооружений в США.
