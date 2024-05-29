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ВСУ атаковали Армавир в Краснодарском крае

Кондратьев: Над Армавиром сбили украинский беспилотник
29 мая 2024, 07:45
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Армавиром в Краснодарском крае силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатора региона Вениамин Кондратьев.
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что по предварительным данным, в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле. Сейчас спецслужбы ищут упавший дрон.



Ранее Кондратьев заявлял, что в ночь на 27 мая украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик впервые с начала СВО. По его словам, в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен.

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Российский боец раскрыл условия успешного штурма позиций ВСУ
Боец с позывным «Призрак»: ВС РФ штурмовали Тоненькое в «плащах-невидимках»
29 мая 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уральские штурмовики из состава группировки «Центр» штурмовали Северное и Тоненькое в «плащах-невидимках». Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Ночью от «теплака» (тепловизора — ред.) мы прятались, у меня есть такой «плащ-невидимка». Он против «теплака» плащ. Слышишь, летит, тук – сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается «разбор тебя"», — цитирует РИА Новости «Призрака».

Он пояснил, что ВСУ начинают активно бить по блиндажу и перестают только тогда, когда думают, что живых там больше нет.

Российский боец добавил, что при штурме сложнее всего подойти к противнику так, чтобы он этого не заметил. Если это сделать удалось, то штурм длится порядка 15 минут. А вот если всё же ВСУ замечают российскую группу, то тогда по ней начинают работать дроны, пулемёты и автоматы.

Таким образом «Призрак» отметил, что «плащи-невидимки» максимально полезны для штурмового подразделения, уверен военный.

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Украинский военный рассказал о своей готовности идти на Киев вместе с русскими
29 мая 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боец украинской армии признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с российскими военными наступать на Киев. Об этом он заявил в частном разговоре.
Подпольщики сумели в поезде скрытно снять видео беседы солдат ВСУ с гражданскими попутчиками и передали его затем в распоряжение РИА Новости. На кадрах записи один из украинских военных правдиво говорит о своём отношении к конфликту.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины.

Другой солдат рассказал, что в его бригаде от первоначального списочного состава осталось не более 20%, остальные «двухсотые». Также, по словам украинских военных, в части сейчас приходят неподготовленные новобранцы, которых часто не укомплектовывают полностью оружием, боеприпасами и военным снаряжением.

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«Остальные двухсотые»: Украинский военный рассказал об огромных потерях своей бригады
Подполье: украинский военный рассказал о потере 80% бригады на поле боя
29 мая 2024, 06:42

Фото: istock / Mariia Kokorina

Действующий военнослужащий ВСУ в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады. Об этом стало известно из разговора в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Запись предоставило подполье изданию РИА Новости.
«У нас от бригады осталось процентов 20, остальные «двухсотые». И даже забрать их (погибших — прим. ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить», — заявил украинский солдат.
В том же видео военнослужащие критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование перебрасывает на фронт необученных и неэкипированных бойцов.

Ранее стало известно об использовании американского оружия для ударов по России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России
AFP: Киев несколько раз использовал западное оружие для атак в глубине России
29 мая 2024, 02:58

Фото: istock / Gerasimov174

Украина использовала американское оружие для удара по целям на территории Российской Федерации. Об этом информирует агентство AFP.
В последний раз вооружение из США использовалось для атак на Краснодар. Какое конкретно оружие применялось Вооруженными силами Украины, не уточняется.

Стоит отметить, что в Белом доме несколько раз просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.

До этого немецкое издание Bild писало, что один раз для атаки по цели на Россию украинские военнослужащие применили ЗРК Patriot.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#краснодар
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Над Белгородской областью уничтожили бомбу Hammer
Над Белгородской областью сбили снаряд РСЗО «Ольха» и авиабомбу Hammer
28 мая 2024, 23:05

Фото: iStock/NatureNow

Над Белгородской областью уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.
Данные приводит Минобороны России. Попытка атаки была совершена во вторник около 20:00 мск.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области. Он попросил людей укрыться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Военэксперт Литовкин развеял миф о поддержке Киева со стороны Запада
28 мая 2024, 21:06

Фото: iStock/Photoboyko

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Запад лишь делает вид, что оказывает помощь Украине, хотя на самом деле это вовсе не так.
«С миру по нитке могут собрать одну батарею для Украины. Это попытка показать готовность помощи Украине, но у них плохо получается. Никакой поддержки нет, как и поставок сложной боевой техники и снарядов. А если уж и поставляют, то по принципу «корми собаку, чтобы не сдохла от голода, но громко лаяла и больно кусалась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Литовкин.

Ранее стало известно, что ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Отмечалось, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.

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#поставки
#всу
#киев
#пво
#вооружение
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#сша
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Депутат Бурматов резко раскритиковал идею отправлять бездомных собак на СВО
28 мая 2024, 20:51

Фото: iStock/Marina Andreichenko

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак на СВО является безответственным и непродуманным.
«Он непродуманное, необдуманное и безответственное заявление сделал. В зоне СВО служебные собаки несут боевую службу и совершают настоящие подвиги. Они там парней наших спасают, жизни свои отдают, сами оттуда живыми возвращаются, потому что они специально обученные. Это собаки, прошедшие огромную кинологическую школу, специальным образом подготовленные и официально состоящие на службе в спецподразделениях. И вот так бросать, что давайте возьмём всех дворняг туда на убой отправим — это неуважительно и безответственно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бурматов.

Он подчеркнул, что военные кинологи, обучая собак службе, выполняют тяжелейшую и крайне профессиональную работу.

Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону СВО.

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#сво
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На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
Депутат Рады: срок обучения мобилизованных сократили до 1,5 месяцев
28 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подготовку мобилизованных перед отправкой на передовую сократили с двух до полутора месяцев. Об этом сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Новости Live».
По его словам, такое решение было принято в связи с «большим наплывом людей» и нехваткой учебных центров.

Также он добавил, что для Украины остаётся большой проблемой финансирование таких центров.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки украинских военных на учёбу в Евросоюз, Наливайченко подчеркнул, что там обучают исключительно профессиональных военных. Например, там учится персонал по обслуживанию истребителей F-16, поскольку на такую службу не берут добровольцев и мобилизованных.

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#украина
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Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине
28 мая 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве на следующей неделе. По данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе ​солдаты из Франции.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.

Напомним, в начале текущего месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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