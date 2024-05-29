ВСУ атаковали Армавир в Краснодарском крае

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Над Армавиром в Краснодарском крае силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатора региона Вениамин Кондратьев.
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что по предварительным данным, в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле. Сейчас спецслужбы ищут упавший дрон.
Ранее Кондратьев заявлял, что в ночь на 27 мая украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик впервые с начала СВО. По его словам, в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен.
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