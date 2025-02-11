«Болезненный компромисс»: Мэр Киева Кличко назвал сроки разрешения украинского конфликта

Виталий Кличко
Украинский конфликт может завершиться уже через два месяца болезненным компромиссом со стороны Киева. Так считает мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводят украинские СМИ.
«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными», — заявил Кличко.
При этом он подчеркнул, что итоги завершения конфликта могут стать болезненными для каждого украинца.
По словам Кличко, после этого на Украине состоятся выборы, а предвыборная гонка может стать «борьбой на уничтожение», сопровождающейся беспорядками или общественным противостоянием.
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Элина Позднякова