ВСУ атаковали Белгородскую область пятью американскими ракетами ATACMS

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Украинские войска атаковали Белгородскую область пятью американскими ракетами ATACMS. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в четверг, 16 января, ВСУ выпустили по российскому региону пять баллистических ракет. Это произошло в районе 14:00 мск.
По неподтверждённой информации, это были ракеты ATACMS американского производства. Все они были уничтожены средствами ПВО в воздухе. Однако упавшие обломки нанесли повреждения нескольким зданиям.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два населённых пункта региона подверглись атакам беспилотников ВСУ. Никто не пострадал, однако несколько строений, в том числе жилые дома, получили повреждения.
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По неподтверждённой информации, это были ракеты ATACMS американского производства. Все они были уничтожены средствами ПВО в воздухе. Однако упавшие обломки нанесли повреждения нескольким зданиям.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два населённых пункта региона подверглись атакам беспилотников ВСУ. Никто не пострадал, однако несколько строений, в том числе жилые дома, получили повреждения.
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Анастасия Чинкова