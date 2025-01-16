Гладков: армия Украины атаковала Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку

Вячеслав Гладков (kremlin.ru)
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что армия Украины (ВСУ) атаковала сразу четыре населенных пункта на территории региона. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Глава региона обратил внимание, что удару подверглись Шебекинский округ и Краснояружский район. В первом муниципалитете Вооруженные силы Украины атаковали села Новая Таволжанка и Ржевка, а во втором — села Репяховка и Графовка.
Вячеслав Гладков поделился, что после атаки повреждения получили не меньше девяти домовладений, а еще объект связи, ангар и линия электропередачи.
Губернатор Белгородской области отметил, что оперативные службы работают на местах ударов украинской армии. Он уточнил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, за сутки освободив более 13 квадратных километров территории.
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Вячеслав Гладков поделился, что после атаки повреждения получили не меньше девяти домовладений, а еще объект связи, ангар и линия электропередачи.
Губернатор Белгородской области отметил, что оперативные службы работают на местах ударов украинской армии. Он уточнил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, за сутки освободив более 13 квадратных километров территории.
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Ольга Енгалычева