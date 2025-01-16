«Передадим привет»: Зеленский пообещал ответ на полёт российского дрона в Киеве

На фронтах специальной военной операции ситуация остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов в таких районах, как Курская область, Запорожье, Херсон и Угледар. В ответ украинская армия осуществляет удары с использованием беспилотников, однако российская ПВО эффективно отражает эти атаки, в то время как Вооружённые силы России укрепляют свои позиции. Подробности читайте в материале «Радио 1».