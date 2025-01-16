«Передадим привет»: Зеленский пообещал ответ на полёт российского дрона в Киеве

Владимир Зеленский пригрозил России ударами после пролёта российского беспилотника около Верховной рады. Слова политика приводит «Интерфакс-Украина».
Комментируя атаку дрона, которая произошла в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Зеленский заявил, что украинские войска также передадут «привет».
Ранее сообщалось, что Кир Стармер впервые после вступления в должность британского премьер-министра прибыл в Киев, где вместе с Зеленским подписал соглашение о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова