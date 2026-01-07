Мерц пожаловался Зеленскому, что устал от украинских беженцев
Мерц потребовал от Зеленского остановить бегство украинских мужчин в Европу
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского остановить массовое бегство украинских мужчин в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам немецкого политика, эта проблема неоднократно поднималась на встречах в Брюсселе. Он заявил Зеленскому о необходимости создать условия, чтобы молодые люди могли найти достойную работу на родине, а не уезжали в другие страны.
«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», — сказал Мерц.Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев оказались под угрозой депортации из Израиля.