ВСУ атаковали беспилотниками промышленные предприятия в Татарстане

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ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле.
На месте работают представители экстренных служб. Они занимаются ликвидацией последствий. Ситуацию контролирует глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали предприятия в Казани. Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города.
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Элина Позднякова