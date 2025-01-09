ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области

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Украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили эту атаку. Обломки дронов ВСУ упали на территории предприятия, в результате чего вспыхнул пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник завода, который получил ожоги рук. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.
Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали всех работников предприятия и ликвидировали возгорание.
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Анастасия Чинкова