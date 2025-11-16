Беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область
Гусев: Упавший в Воронежской области подавленный дрон повредил фасад и забор дома
В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько беспилотников. Воздушные цели уничтожили в двух районах и одном городском округе региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Однако при падении одного из дронов повредились фасад и забор частного дома.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!», — добавил Гусев.Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.
В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, сейчас пожарные занимаются тушением огня в одном из зданий. Также известно, что из-за нападения украинских дронов пострадали как минимум три мирных жителя.