Беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область

16 ноября 2025, 01:18

Гусев: Упавший в Воронежской области подавленный дрон повредил фасад и забор дома

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько беспилотников. Воздушные цели уничтожили в двух районах и одном городском округе региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Однако при падении одного из дронов повредились фасад и забор частного дома.





«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!», — добавил Гусев.