Стало известно о массированном ударе «Геранями» по Украине в ночь на 16 ноября

16 ноября 2025, 03:40

Фото: iStock/Diy13

Беспилотники типа «Герань» атаковали территорию Украины. Удары пришлись по энергообъектам, передает в Telegram-канал «Украина.ру».





В воздушном пространстве страны в ночь с 15 на 16 ноября во время атаки находилось не менее 40 «Гераней». Эта информация поступила в 01:32 (мск).



Позже уточнялось, что некоторые из них нацелились на определенные точки в Одессе, другие стали бить по целям на окраинах Сум.



