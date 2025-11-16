Стало известно о массированном ударе «Геранями» по Украине в ночь на 16 ноября
Беспилотники типа «Герань» атаковали территорию Украины. Удары пришлись по энергообъектам, передает в Telegram-канал «Украина.ру».
В воздушном пространстве страны в ночь с 15 на 16 ноября во время атаки находилось не менее 40 «Гераней». Эта информация поступила в 01:32 (мск).
Позже уточнялось, что некоторые из них нацелились на определенные точки в Одессе, другие стали бить по целям на окраинах Сум.
На момент 03:29 (мск) стало известно, что в районах Аккермана и Староказачье начались аварийные отключения света после ударов БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, сейчас пожарные занимаются тушением огня в одном из зданий. Также известно, что из-за нападения украинских дронов пострадали как минимум три мирных жителя.