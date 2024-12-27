ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Херсонской области

Фото: официальный телеграм-канал Минздрава Херсонской области
Боевики Вооружённых сил Украины атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. Жизнь медикам спасли бронежилеты.
Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат. По его словам, бригада скорой медицинской помощи Голопристанского округа возвращалась на станцию после очередного вызова. Во время движения автомобиль был атакован украинским FVP-дроном, оператор которого прекрасно видел красные кресты на машине и понимал, что в ней едут люди, профессия которых — спасать людей.
Он подчеркнул, что медики уцелели благодаря бронежилетам и каскам, с которыми не расстаются во время выездов. Как оказалось — не зря. Вместо повреждённой машины врачам выдадут реанимобиль из резерва, добавил Сат.
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«У ВСУ другое призвание — убивать», — сказал глава Минздрава Херсонской области.
Он подчеркнул, что медики уцелели благодаря бронежилетам и каскам, с которыми не расстаются во время выездов. Как оказалось — не зря. Вместо повреждённой машины врачам выдадут реанимобиль из резерва, добавил Сат.
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Александр Бойцов