ВСУ атаковали дронами Херсонскую область, заявил Сальдо

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ устроили атаку дронами на Херсонскую область, заявил глава региона Владимир Сальдо, уточнив, что работает российская противовоздушная оборона.
«Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — сказано в Telegram-канале чиновника.
Сальдо добавил, что есть прилеты по дорожной технике и коммунальной инфраструктуре. Данные о пострадавших сейчас уточняют. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжил атаки указанной территории.
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