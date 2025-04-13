ВСУ бросили все свои силы на удержание одного курского села

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ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над Горналем в Курской области. Они активизировали применение всевозможных типов БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга», сообщили в российской группировке войск «Север» РИА Новости.
Ранее используемый украинской стороной только ночью, дрон «Баба-Яга» теперь работает круглосуточно, что, по мнению военных, свидетельствует о попытках ВСУ любой ценой замедлить продвижение российских подразделений.
Бои за Горналь сейчас ведутся 22-м и 30-м полками 44-го Армейского корпуса, которые уже подошли к окрестностям населённого пункта. За минувшие сутки группировка «Север» нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Горналя и Олешни.
С начала масштабного наступления в марте российские войска освободили Суджу и ряд других населённых пунктов, продолжая вытеснять противника из Курской области. Общие потери ВСУ на этом направлении превысили 70 тыс. человек.
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«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные РФ.
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Бои за Горналь сейчас ведутся 22-м и 30-м полками 44-го Армейского корпуса, которые уже подошли к окрестностям населённого пункта. За минувшие сутки группировка «Север» нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Горналя и Олешни.
С начала масштабного наступления в марте российские войска освободили Суджу и ряд других населённых пунктов, продолжая вытеснять противника из Курской области. Общие потери ВСУ на этом направлении превысили 70 тыс. человек.
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Мария Моисеева