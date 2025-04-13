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ВСУ бросили все свои силы на удержание одного курского села

ВСУ бросили все силы на удержание села Горналь в Курской области, в том числе БПЛА
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над Горналем в Курской области. Они активизировали применение всевозможных типов БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга», сообщили в российской группировке войск «Север» РИА Новости.
Ранее используемый украинской стороной только ночью, дрон «Баба-Яга» теперь работает круглосуточно, что, по мнению военных, свидетельствует о попытках ВСУ любой ценой замедлить продвижение российских подразделений.

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные РФ.
«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
Бои за Горналь сейчас ведутся 22-м и 30-м полками 44-го Армейского корпуса, которые уже подошли к окрестностям населённого пункта. За минувшие сутки группировка «Север» нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Горналя и Олешни.

С начала масштабного наступления в марте российские войска освободили Суджу и ряд других населённых пунктов, продолжая вытеснять противника из Курской области. Общие потери ВСУ на этом направлении превысили 70 тыс. человек.

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«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
Главред RT Симоньян: земли Украины ждет разделение по примеру Польши
13 апреля 2025, 03:33

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что территории Украины могут быть разделены по аналогии с историческим разделом Польши.
По её словам, Россия намерена вернуть «свои русские земли», где проживают люди, связанные с русской культурой, языком и историей.

«Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории», — сказала она.
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Симоньян подчеркнула, что присоединение коснётся только регионов, «где нам рады», а между ними и остальными территориями будет создана буферная зона. Последняя, по её мнению, предотвратит конфликты между теми, кто поддерживает Россию, и противниками идей и политики РФ.

«Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе», — указала Симоньян.
12 апреля издание The Times сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог также сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Келлог после возмутился и сказал, что говорил в ином ключе, однако не все верят в это опровержение.

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#сша
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«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Симоньян: Трамп хотел бы за день закончить конфликт, но ему плевать на Украину
13 апреля 2025, 01:26

Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но не заинтересован в самой стране.
«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину», — сказала она.
По словам Симоньян, американский лидер не желает продолжать финансирование военных поставок Киеву, считая это неоправданной нагрузкой для США.

Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)

«Ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо», — резюмировала Симоньян.
Как сообщалось в Белом доме ранее, цель президента США — добиться прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для РФ и Украины. Однако Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

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Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ
12 апреля 2025, 22:52

Фото: istockphoto/N-sky

Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак со стороны боевиков ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — отметил чиновник.

Он добавил, что некоторые граждане отказываются покидать свои дома, поэтому их отказы фиксируются на видео с разъяснениями об опасности. Хинштейн заключил, что задача властей — оказать помощь каждому. Украина вторглась в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. Киевский режим заявлял, что вторжением в российский регион хотел добиться обмена территорий.

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В офисе Зеленского сообщили неприятные для украинцев новости
Палиса: служить в ВСУ должны все, включая женщин
12 апреля 2025, 22:34

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Служить в ВСУ должны все без исключения, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его цитируют украинские СМИ.
«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сказал Палиса.
Он предложил Украине пойти по пути Израиля, где служат все, вне зависимости от пола. Чиновник также пригрозил, что тех, кто не служил, могут лишить права на определенные госуслуги. В частности, работы на государственной службе.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение. Сегодня, 12 апреля, нардеп украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что его продлят уже на следующей неделе.

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В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников
Баканов: 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести на СВО
12 апреля 2025, 21:25

Дмитрий Баканов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

105 сотрудников госкорпорации «Роскосмос» погибли или пропали без вести в зоне спецоперации, заявил гендиректор Дмитрий Баканов. Глава «Роскосмоса» почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли в День космонавтики.
«К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести. Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество», — сказал Баканов.

Он добавил, что добровольцами в зону боевых действий ушли свыше тысячи сотрудников, двое получили звание Героев России. Свыше 400 человек отметили ведомственными и госнаградами, резюмировал Баканов.

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