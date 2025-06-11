ВСУ устроили массированный налет БПЛА на Херсонскую область и атаковали дронами-камикадзе брянское село
Два мирных жителя получили ранения из-за атаки беспилотников-камикадзе ВСУ на село Брахлов в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Также стало известно, что Херсонская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА.
Пострадавших мужчин оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Александр Богомаз пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Губернатор предупредил жителей приграничных районов о продолжающихся атаках и призвал их проявлять повышенную бдительность и осторожность для защиты себя и близких.
О массовой атаки БПЛА на Херсонскую область в то же время написал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается», — сообщил он.Ранее утром Сальдо информировал о 43 артиллерийских ударах ВСУ по области за прошедшие сутки. Под обстрел попали девять населенных пунктов, включая Каховку и Алешки. В результате одного из ударов в поселке Пролетарка была ранена мирная жительница.