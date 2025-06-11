Дептранс: в Москве стали реже гибнуть мотоциклисты

11 июня 2025, 21:38

Число смертельных ДТП с участием мотоциклистов снизилось

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о снижении количества смертельных ДТП с участием мотоциклистов на московских дорогах.