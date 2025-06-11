Дептранс: в Москве стали реже гибнуть мотоциклисты
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о снижении количества смертельных ДТП с участием мотоциклистов на московских дорогах.
Как говорится в сообщении, размещенном 11 июня в телеграм-канале департамента, количество аварий с участием мотоциклистов с начала 2025 года составило около 250. Число погибших при этом уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом. В Департаменте назвали одним из факторов, влияющиим на уменьшение смертности работу камер, которые фиксируют езду на мотоцикле без шлема. Известно, что с 2023 года выявлено уже более 400 таких нарушений.
В подразделении рассказали об использовании многоступенчатой системы проверки, чтобы исключить ошибку при фиксации. А именно установку камер для съёмки наиболее нужного ракурса и обучение нейросети распознавать шлемы разных форм.
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