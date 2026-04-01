Американские военные забросали взрывпакетами немецких водителей на дороге в Баварии

01 апреля 2026, 00:35

Американские военнослужащие забросали взрывпакетами других участников движения на одной из дорог на юге Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию баварского города Кемнат.





Инцидент произошёл в понедельник около 21:00 по местному времени. Полицейские сумели остановить внедорожник с тремя военными из США только спустя 30 километров погони — возле города Графенвёр. До этого автомобиль с превышением скорости двигался по федеральной дороге B22.



