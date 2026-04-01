Американские военные забросали взрывпакетами немецких водителей на дороге в Баварии
Американские военнослужащие забросали взрывпакетами других участников движения на одной из дорог на юге Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию баварского города Кемнат.
Инцидент произошёл в понедельник около 21:00 по местному времени. Полицейские сумели остановить внедорожник с тремя военными из США только спустя 30 километров погони — возле города Графенвёр. До этого автомобиль с превышением скорости двигался по федеральной дороге B22.
Отмечается, что подозреваемых передали военной полиции США на месте задержания. Как рассказал очевидец, американцы в возрасте от 20 до 21 года во время движения бросали из своего внедорожника десятки взрывпакетов в сторону машин, ехавших как в попутном, так и во встречном направлении.
Внутри автомобиля полицейские обнаружили и изъяли большое количество запрещённых в Германии фейерверков и взрывпакетов, а также значительный объём жидкостей для электронных сигарет. По всей видимости, эти жидкости ввезли из Чехии. Идёт расследование инцидента.
