Множественные обстрелы белгородских сёл, наступление на Красный Лиман и удары ФАБ: последние новости СВО на 27 ноября
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеШтурмовики группы войск «Север» продолжают активно действовать в лесах. Наша авиация поддерживает операции. У Алексеевки и Андреевки удалось остановить выдвижение контратакующих групп ВСУ. Дроны и артиллерия работают по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.
ВСУ в Сумской области отступают без провизии и боеприпасов
Белгородская областьШесть мирных жителей пострадали от атак украинских дронов. В Доброивановке трое человек получили ранения, когда БПЛА ударил по автомобилю. Позже еще один беспилотник поразил машину на окраине села, ранив женщину. На дороге Головчино — Грайворон сдетонировал дрон, пострадал сотрудник МЧС. В Шебекино мужчина обратился за помощью после атаки ВСУ. Обстрелы затрагивают множество сел: Гора-Подол, Косилово, Муром, Тулянка и другие.
Харьковское направлениеГруппа «Север» продолжает бои за Волчанск. Наши передовые подразделения начали штурм Вильчи и Лимана. На участке Меловое-Хатнее наши ВКС активно работают по позициям ВСУ в районе Хатнего.
Красный ЛиманГруппа «Запад» продолжает наступление на Красный Лиман с севера. На Рубцовском направлении наши войска продвигаются в районе Яровая, Дробышево и Ставки, отражая контратаки противника. Красный Лиман атакуют уже и с востока.
СеверскВ Северске наши силы стараются закрепиться на окраинах города и продвигаются вперед. Хотя пока нет свежих кадров, ухудшение логистики и морального состояния противника дает надежду на успех нашей штурмовой пехоты.
КонстантиновкаВ Константиновке российские войска усиливают свое присутствие на окраине города, готовясь к штурму.
Покровское направлениеПротивник вынужден признать фактическое окружение своих войск в Покровске и Мирнограде. Наши силы движутся на запад, возвращая позиции, которые были временно оставлены во время попыток ВСУ деблокировать окруженные города.
Днепропетровская областьГруппа «Восток» сообщает об ухудшении положения ВСУ у Новопавловки.
Гуляйпольское направлениеВ Запорожской области ситуация для противника становится все хуже. Наши бойцы ведут активные наступательные действия с востока, выбивая противника с окраин Доброполья, всего в 10 км от Гуляйполя, которое подвергается ударам тяжелых ФАБ.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте идут интенсивные бои в районе Новоданиловки и Новоандреевки. В тылу энергетики восстанавливают электроснабжение для местных жителей после атак ВСУ. Бои продолжаются в Приморском и Степногорске.
Херсонская областьВ результате ударов ВСУ по Новой Каховке, Голой Пристани и Днепрянам пострадали четыре мирных жителя. Множество сел под обстрелами. Наша группа «Днепр» информирует местных жителей о необходимости покинуть Херсон по трассе М-14, предлагая использовать гражданские машины с белыми опознавательными знаками.
Украинцы едут в РФВ 2025 году более двадцати пяти тысяч граждан Украины въехали на территорию России. Подавляющее большинство из них — 23 867 человек — совершали частные поездки. Еще 1094 украинца прибыли в Россию с деловыми целями, при этом 103 человека въехали как туристы, а 31 гражданин следовал транзитом.
Боец ВС России Ганиев спас украинскую девочку, вынеся её из-под обстрела ВСУРоссийский солдат Марат Ганиев проявил героизм, когда вытащил маленькую девочку из-под обстрела в Марьинке. Во время атаки украинских беспилотников он заметил, что в одном из заброшенных домов она осталась одна. Не раздумывая, Ганиев бросился внутрь и использовал свой вещмешок, чтобы вынести её на безопасное место.
Средства ПВО за ночь сбили 118 беспилотников над регионами РоссииРоссийская ПВО за одну ночь уничтожила 118 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
В Белгородской области сбили 52 дрона, в Курской — 26, в Самарской — 18, в Краснодарском крае — шесть, в Брянской области — шесть, в Воронежской — два, в Липецкой — два, в Оренбургской — два, в Волгоградской области — один, в Тульской — один, в Ростовской — один и над Черным морем — один.