ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника

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Украинская сторона обстреляла город Первомайск в ЛНР посреди рабочего дня. Об этом рассказал глава города Сергей Колягин.
По данным argumenti.ru, в результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также много многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.
Сейчас сотрудники спецслужб работают над устранением последствий украинского удара.
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«Не имея успехов на фронте, противник продолжает осуществлять подлые и бесчеловечные атаки на мирные населенные пункты. Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей», — заявил глава города Сергей Колягин.
Сейчас сотрудники спецслужб работают над устранением последствий украинского удара.
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Элина Позднякова