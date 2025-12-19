ВСУ атаковали Крым
Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем за два часа
ВСУ с помощью беспилотников атаковали Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, силы ПВО сбили два дрона над полуостровом. Еще девять БПЛА перехватили над акваторией Черного моря. Вражескую атаку отразили в период с 18:00 до 20:00 мск.
О вторжении беспилотников также писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, обломки от сбитых дронов упали около ТСН «Берег». К счастью, никто не пострадал.
