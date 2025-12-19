ВСУ атаковали Крым

19 декабря 2025, 21:49

Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем за два часа

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ с помощью беспилотников атаковали Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.