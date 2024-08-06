ВСУ пытались прорваться через границу РФ

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Украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал он.Врио губернатора также призвал местных жителей доверять только официальным источникам и не поддаваться на действия провокаторов.
Смирнов попросил население сохранять бдительность и уведомлять по номеру 112 о подозрительных людях, оставленных предметах и БПЛА.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак