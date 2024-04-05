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ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации в Херсонской области

05 апреля 2024, 18:00
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале написал, что украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области.
Отмечается, что сотрудник остался жив, так как успел укрыться. В результате атаки никто более не пострадал. Филипчук отметил, что зверства киевского режима никогда не будут оправданы.

По его словам, людей не запугать, работа будет выполняться на благо округа.


Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области во время восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Приднестровье
ТАСС: Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
05 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/aapsky

Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Рыбницком районе Приднестровья, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.
В сообщении уточняется, что нанесены незначительные повреждения. Данная воинская часть расположена в 6 км от приднестровско-украинской границы.

Целью являлась радиолокационная станция, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

17 марта дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе. БПЛА ударил в борт вертолета, из-за чего машина полностью сгорела. Правоохранители ведут расследование случившегося.

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#украина
#воинская часть
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ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок
«Ростех» поставил в войска модернизированные САУ «Мста-С» и «Акация»
05 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Партия самоходных артиллерийских установок поступила от «Ростеха» в ВС РФ. Об этом сообщили в госкорпорации.
Речь идёт о самоходных артиллерийских установках 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Они прошли комплексную модернизацию в рамках гособоронзаказа.

«Мста-С» в ходе модернизации была оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнём. Это позволяет включить установку в разведывательно-ударный контур и оперативно нанести удар по цели после её обнаружения беспилотником или иными средствами.

Поставленные в российскую армию «Акации» базируются на легкобронированном гусеничном шасси. Хорошая проходимость установки позволяет ей выполнять задачи в местности с мягким грунтом, где более тяжёлые и колёсные машины могут застрять.

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#армия россии
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Рогов: ВС РФ сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино
05 апреля 2024, 18:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия сорвала ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам политика, российские войска пресекли ротацию военной техники и живой силы Вооружённых сил Украины точными ударами севернее Работино и в районе Малой Токмачки.

Напомним, ранее российский снайпер победил в дуэли с двумя вражескими снайперами в районе Работино. Боец 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» также сообщил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.

Сегодня стало известно, что российская армия вошла в пригород Часов Яра в артёмовском районе Донецкой Народной Республики.

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ВС РФ бомбят предприятие по ремонту военной техники ВСУ
Рогов: Российские войска нанесли удар по предприятию с военной техникой ВСУ в Запорожье
05 апреля 2024, 17:21

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ атаковали предприятие «Мотор Сич» в Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Российские военные ударили по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье, где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют технику ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы в подконтрольном Киеву Запорожье, по предварительным данным, произошли из-за ударов ракетами российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ.

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#всу
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#вс рф
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МИД Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной
В МИД Молдавии заявили, что упавший близ границы дрон принадлежит России
05 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Iuri Gagarin

МИД Молдавии обвинил РФ в падении дрона на границе с Украиной. Об этом дипведомство заявило на своей странице в социальной сети X.
В сообщении министерства говорится, что Молдавия решительно осуждает повторное обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата, использованного Россией для нападения на Украину. МИД подчеркнул, что страна оказывает поддержку Киеву.

В дипведомстве добавили, что предыдущий инцидент с обнаружением беспилотника на границе с Украиной произошел несколько месяцев назад.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в Молдавии государственный переворот. Санду обвинила Россию в попытках вмешательства во внутреннюю политику в республике, а именно в спонсировании протестов.

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#дрон
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Украинские дроны снова атаковали Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники атаковали ЗАЭС в районе грузового порта
05 апреля 2024, 16:14

Фото: istock / Wlad74

ВСУ дронами атаковали ЗАЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АЭС.
«Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы станции не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо, поскольку может привести к печальным последствиям.

Накануне сообщалось, что на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#бпла
#аэс
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Армия России нанесла несколько десятков мощных ударов по объектам на Украине
МО: ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине за неделю
05 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшую неделю армия России нанесла по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины 39 групповых ударов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. Кроме того, были задействованы беспилотники.

Били по энергетическим объектам Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО. Кроме того, целями этой недели стали базы с горючем, места хранения вооружений и техники. Также под российский удар попали места дислокации украинских военных и иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что все цели ударов были настигнуты, а назначенные объекты поражены.

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#минобороны рф
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#всу
#удар
#пво
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Армия России освободила посёлок Водяное в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила посёлок Водяное в ДНР
05 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия России освободила от ВСУ и взяла под свой контроль посёлок Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, российские военные нанесли групповые удары с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнемётных систем по местам дислокации живой силы и скоплению военной техники противника. При этом в ДНР отражено 39 контратак ВСУ.

За прошедшую неделю на данном направлении ликвидировано более 1695-ти военнослужащих. Также противник лишился здесь трёх танков, 15 боевых бронированных машин и 19 орудий полевой артиллерии.

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#военные
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#всу
#минобороны
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«Макрон будет подавать кофе Путину»: Баранец о последствиях помощи Франции Киеву
Баранец: обещания НАТО не отправлять войска на Украину — сказки для дураков
05 апреля 2024, 15:26

Фото: iStock/e-crow

В конце февраля текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. По его словам, такое развитие событий «нельзя исключать». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Североатлантический альянс не имеет планов по отправке вооруженных сил для помощи Киеву.
О последствиях появления французских войск на Украине рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Утверждения западных политиков о том, что войска НАТО не появятся на территории Украины, являются сказками для дураков. Если Макрон отправит свои войска на территорию Украины, то мы будем бить их и в мешках из-под мусора отправлять обратно в Париж. Мы давненько не били французов», — заявил Баранец.

Макрон также заявлял, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По его словам, сила Франции заключается в ее способности сделать это.

«Макрон доиграется до того, что он будет в белом грязном фартуке подавать кофе президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу, а они будут кричать "Бистро, бистро!"», — заключил собеседник «Радио 1».

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