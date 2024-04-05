ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации в Херсонской области

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Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале написал, что украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области.
Отмечается, что сотрудник остался жив, так как успел укрыться. В результате атаки никто более не пострадал. Филипчук отметил, что зверства киевского режима никогда не будут оправданы.
По его словам, людей не запугать, работа будет выполняться на благо округа.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области во время восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, людей не запугать, работа будет выполняться на благо округа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова