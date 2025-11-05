ВСУ атаковали мирного жителя приграничного района
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, под ударами оказались три муниципалитета.
Беспилотник атаковал движущийся автомобиль в хуторе Масычево Грайворонского округа. Водитель с баротравмой самостоятельно обратился за помощью медиков. Его машина повреждена.
Другой беспилотник повредил забор частного дома в городе Грайворон. В результате прилета еще одного FPV-дрона пострадали здание и оборудование коммерческого объекта. Там же разбито лобовое стекло легкового авто. В селе Смородино при детонации БПЛА перебита газовая труба.
В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывчатки с дрона полностью сгорел частный дом. Также после падения с БПЛА взрывного устройства повреждения получил склад в селе Вознесеновка.
В Волоконовском районе в селе Борисовка от атаки дрона пострадали хозпостройки, а также разрушена огнем летняя кухня.
