ВСУ атаковали мирного жителя приграничного района

05 ноября 2025, 14:50

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, под ударами оказались три муниципалитета.