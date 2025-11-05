БПЛА ВСУ повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области
Из-за БПЛА ВСУ нефтеперегонные станции в Ярославской области повреждены
Энергетическая инфраструктура Ярославской области подверглась удару беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА получили незначительные повреждения нефтеперегонные станции в двух округах региона.
Пострадавших нет, все возникшие последствия ликвидировали. Какие именно повреждения имелись, Евраев не уточнил.
Утром, 5 ноября, стало известно, что российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА. Информацию привело Минобороны РФ в телеграм-канале.
Читайте также: