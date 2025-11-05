Достижения.рф

БПЛА ВСУ повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

Из-за БПЛА ВСУ нефтеперегонные станции в Ярославской области повреждены
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Энергетическая инфраструктура Ярославской области подверглась удару беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.



По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА получили незначительные повреждения нефтеперегонные станции в двух округах региона.

Пострадавших нет, все возникшие последствия ликвидировали. Какие именно повреждения имелись, Евраев не уточнил.

Утром, 5 ноября, стало известно, что российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА. Информацию привело Минобороны РФ в телеграм-канале.

