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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек

Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Один человек пострадал при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пожар произошел в трех квартирах. В настоящее время специалисты уточняют последствия атаки.



Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что очаг возгорания в поврежденном из-за атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован. Газ в доме временно перекрыли.

Для людей организовали пункты временного размещения.

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Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
Mash опубликовал видео с моментом удара дрона ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
05 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/Naypong

В сети появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по пятиэтажном дому в Белгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв.




ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде сегодня, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности

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Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде испанским дроном Columba
05 ноября 2024, 16:56

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)

Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде. Вражеский БПЛА залетел прямо в квартиру, где находились люди, и взорвался. Какой дрон ВСУ использовали для атаки на мирное население РФ и откуда его запустили, рассказывает редакция «Радио 1».

Атака на многоквартирный дом в Белгороде


Украинский дрон влетел внутрь квартиры примерно в 15:35. Внутри находилась семья с детьми. Пока родственники не могут выйти с ними на связь. Взрывной волной выбило окна, также сильно повредился фасад дома. На данный момент известно о повреждении 10 квартир на трех этажах дома.
Атакованный ВСУ дом находится в микрорайоне «Новая жизнь», который построили специально для семей молодых врачей и учителей.

Telegram-канал Mash пишет, что пострадали пять человек. Одному из них потребовалась госпитализация. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Какое оружие ВСУ использовали для атаки


По предварительным данным, ВСУ для атаки на многоквартирный дом в Белгороде использовали испанский беспилотник Columba. Украинские боевики уже использовали эти дроны в ноябре 2023 года. Тогда все они были сбиты. Эксперты установили, что БПЛА несли на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг.

Откуда ВСУ запустили дрон


По данным Mash, ВСУ запустили беспилотник из Золочева Харьковской области. Расстояние оттуда до микрорайона «Новая жизнь» около 50 километров.

Гладков об атаке ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде


Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии последствий атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде и прокомментировал ситуацию.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате удара в одном МКД загорелись три квартиры.

Видео атаки ВСУ на МКД в Белгороде


В Сеть попали кадры украинской атаки по жилому дому в Белгороде.

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На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ в ДНР

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Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ
05 ноября 2024, 16:17

Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, украинские силы хотели применить РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Балицкий отметил, что попытки «захвата» станции не дают покоя западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям и бессмысленным жертвам среди граждан Украины.

Губернатор добавил, что ВС России удалось обеспечить безопасность ЗАЭС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#рф
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Дрон ВСУ попал в многоэтажный дом в Белгороде, есть пострадавшие
Mash: Дрон ВСУ попал в многоэтажный дом в Белгороде
05 ноября 2024, 15:51

Фото: iStock/NiseriN

Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Внутри квартиры, куда попал БПЛА ВСУ, находилась семья.




Согласно предварительным данным, там находились дети с родителями. Близкие не могут с ними свзяться.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Офицер ВСУ заявил, что Запад больше не помощник Украине
05 ноября 2024, 15:08

Фото: iStock/reflection_art

Офицер ВСУ сообщил, что Запад больше не помощник Украине. Об этом информирует Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.
Офицер украинской армии Евгений заявил, что независимо от того, кто победит на выборах в США, это не изменит ситуацию. По его словам, Запад слишком занят своими собственными проблемами. Другой военный добавил, что Запад отказался от Украины.

Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны, выразил мнение, что с приходом вице-президента США Камалы Харрис ничего не изменится по сравнению с президентством американского лидера Джо Байдена, а если победит бывший президент Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, так как он является другом президента РФ Владимира Путина.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак рассказал, что предположение, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
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На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ в ДНР
Рёпке: ВСУ могут оказаться в котле в Курахово
05 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Так считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.
По его словам, армия России активно продвигается с юга в сторону Константинополя со скоростью два километра в сутки и уже освободила Максимовку. Украинский военный паблик Deep State также подтверждает, что в поселке не осталось военных ВСУ.

При этом с северо-восточной стороны российские бойцы еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением.
«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.

Ранее стало известно, что войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон.

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Появилась информация о продвижении российских военных на одном из направлений СВО
Российские военные продвинулись на юге от Купянска и заняли часть Колесниковки
05 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска успешно продвинулись к югу от Купянска в Харьковской области. Об этом информирует Telegram-канал «‎Иди и смотри».
«На данный момент занята большая часть Колесниковки», — рассказал источник канала.

Кроме того, сообщается, что бои уже начались в районе Глушковки. Российская авиация активно наносит удары по позициям ВСУ в самом Купянске.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Путин высказался о переговорах с Украиной
Путин: Россия готова к переговорам с Украиной и уже вела их
05 ноября 2024, 14:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия готова к переговорам с украинской стороной и уже вела их в самом начале спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — заявил Путин.

При этом президент напомнил, что украинское руководство под влиянием некоторых стран Запада, совместные договоренности отвергло.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. В статье отмечалось, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.

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Минобороны РФ: На Украине потеряли 68 радиоактивных источников
05 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/andrey shalari

На Украине пропали десятки радиоактивных источников. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов подчеркнул, что произошедшее вызывает особую настороженность. Уточняется, что потерянные источники ионизирующего излучения находились в Институте метрологии в Харьковской области.

Начальник войск РХБЗ добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. По его словам, маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а различные вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.

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#маршруты
#опасность
#ядерное оружие
#топливо
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