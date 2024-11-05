ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек

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Один человек пострадал при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате вражеской атаки пожар произошел в трех квартирах. В настоящее время специалисты уточняют последствия атаки.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что очаг возгорания в поврежденном из-за атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован. Газ в доме временно перекрыли.
Для людей организовали пункты временного размещения.
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