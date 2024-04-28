ВСУ атаковали населённый пункт в Белгородской области

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ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате удара беспилотника никто не пострадал. Однако от взрыва дрона был повреждён объект связи.
В скором времени аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что минувшей ночью три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы. В результате удара никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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В скором времени аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что минувшей ночью три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы. В результате удара никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова