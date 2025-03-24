ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК

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Киевский режим в ночь на 24 марта атаковал дронами нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Там напомнили, что последний раз украинская сторона пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля. Тогда объект был поврежден и выведен из эксплуатации для проведения ремонта.
В Минобороны также отметили, что 19 марта три беспилотника ВСУ атаковали объект КТК в станице Кавказская Краснодарского края, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
Так, отмечается, что Украина продолжает атаковать энергетические объекты, в том числе международные, находящиеся на территории России, несмотря на публичное согласие Владимира Зеленского на отказ от ударов в рамках 30-дневного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
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Элина Позднякова