ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Ярославской области

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В Ярославской области подразделения Минобороны РФ предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — рассказали в пресс-службе правительства региона.
При этом там добавили, что для обеспечения безопасности граждан приняты все необходимые меры, в том числе утром 10 июня была перекрыта дорога М8 в Ярославской области. Людей отправляли в объезд.
Ранее также сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.
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