Украина разместит часть F-16 за границей

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Начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. Об этом пишет издание «Цензор».
«Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил он.По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов.
Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.
Ранее сообщалось, что уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, который Киеву поставят западные союзники. Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.
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Дарья Осипова