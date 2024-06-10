Украина разместит часть F-16 за границей

Следите за нашими новостями в удобном формате

Начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. Об этом пишет издание «Цензор».