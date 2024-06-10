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В ДНР раскрыли потери ВСУ на востоке Часова Яра

Кимаковский: ВСУ потеряли свыше тысячи солдат на востоке Часов Яра
10 июня 2024, 10:17
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

ВСУ потеряли больше тысячи человек на востоке Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.
По его словам, восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной.

«Затем вооруженные формирования Украины пытались держать под огневым контролем эту территорию, пытались заходить и укрепиться. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек», — сказал он.



Советник главы добавил, что цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля. Кимаковский рассказал, что сейчас эта территория практически полностью под контролем наших сил. Он также констатировал усиление давления на украинскую группировку на юге, юго-востоке и юго-западе города.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли. Большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина разместит часть F-16 за границей
10 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Milous

Начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. Об этом пишет издание «Цензор».
«Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил он.
По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов.

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.

Ранее сообщалось, что уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, который Киеву поставят западные союзники. Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.

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#киев
#истребители
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В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении
Пушилин: ВС России продвигаются на авдеевском направлении наиболее успешно
10 июня 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Наиболее интенсивное продвижение военных РФ происходит на авдеевском участке фронта. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.
«Где сейчас мы видим наиболее интенсивное продвижение — это, безусловно, авдеевское направление», — сказал он.

Пушилин напомнил, что на днях были освобождены населенные пункты Уманское, Нетайлово и констатировал общее улучшение позиций сил РФ на очеретинском участке фронта. Он отметил, что российские солдаты имеют успехи в районе Часова Яра.

Ранее сообщалось, что экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Ивановского соединения ВДВ уничтожают живую силу и технику подразделений ВСУ, которые пытаются прорвать оборону российских военных под Часовым Яром. Экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Четыре украинских БПЛА перехвачены над Брянской областью

Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов
#военные
#сво
#всу
#пушилин
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Baza: Украинские беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе
10 июня 2024, 09:56

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали два судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Под удар попали буксир «Инженер Смирнов» и баржа «Секция-179».
По сообщению телеграм-канала Baza, инцидент произошёл вечером 8 июня около 21:00 по московскому времени. В публикации канала говорится о том, что буксир получил незначительные пробоины выше ватерлинии. Также в ходовой рубке были выбиты стёкла. Два члена экипажа получили лёгкие осколочные ранения. Уточняется, что состояние пострадавших не вызывает опасений.

После атаки БПЛА оба судна остались на плаву. Капитан принял решение о возвращении в порт Азов в Ростовской области для оказания помощи раненым и устранении повреждений на кораблях. В министерстве обороны РФ пока не подтвердили факт атаки дронов ВСУ на российские суда.

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#бпла
#инцидент
#всу
#рф
#корабль
#ростовская область
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Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино
10 июня 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Standart

Город Шебекино в Белгородской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В результате пострадали трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что ранения различной степени тяжести получили мужчина и две женщины. В настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь.

По словам Гладкова, в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. Частично отключено электроснабжение в Шебекино и близлежащих сёлах Нежеголь и Ржевка. Как сообщил руководитель области, сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже выехали на место для ликвидации последствий обстрела. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объёме.

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#Вячеслав Гладков
#белгородская область
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Четыре украинских БПЛА перехвачены над Брянской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над Брянской областью
10 июня 2024, 08:56

Фото: iStock/e-crow

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. На связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев. Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.

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Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов

Российские военные наносят огневое поражение ВСУ под Часовым Яром
#всу
#вс рф
#солдат
#пво
#дроны
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Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов
Боец СВО заявил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов
10 июня 2024, 08:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Об этом пишет «Лента.ру».
«У штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою», — пояснил он.

Солдат рассказал, что в ходе боевых действий очень помогает дополнительное навесное оборудование на оружие и противодронные очки.

Ранее сообщалось, что российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта. За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#солдат
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Российские военные наносят огневое поражение ВСУ под Часовым Яром
Минобороны: пытавшиеся прорвать оборону под Часовым Яром силы ВСУ ликвидированы
10 июня 2024, 08:16

Фото: iStock/IherPhoto

Экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Ивановского соединения ВДВ уничтожают живую силу и технику подразделений ВСУ, которые пытаются прорвать оборону российских военных под Часовым Яром. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Сообщается, что экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации.

Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники маскируют свою позицию и уходят в укрытие.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Наносился он неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вкс
#сво
#удар
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Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту ВСУ
10 июня 2024, 07:30

Фото: iStock/Milous

Самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.

Помимо этого, кроме подготовки бортов к вылету, персонал на основе полученного опыта осуществляет разработку и внедрение новых научных решений. Это повышает эффективность использования техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Согласно информации военного ведомства, данная атака являлась ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Цель была успешно достигнута.

Напомним, за последнее время российские военные всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#истребители
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Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия
Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения
10 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом пишет общественный вещатель Yle со ссылкой на главу отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканена.
Сообщается, что Хейсканен рассказал об отправке последних новинок финской оборонной промышленности. Отмечается, что некоторые из них находятся на стадии разработки.

«Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант», — пишет Yle.

Ранее Финляндия направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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