В ДНР раскрыли потери ВСУ на востоке Часова Яра

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ВСУ потеряли больше тысячи человек на востоке Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.
По его словам, восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной.
Советник главы добавил, что цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля. Кимаковский рассказал, что сейчас эта территория практически полностью под контролем наших сил. Он также констатировал усиление давления на украинскую группировку на юге, юго-востоке и юго-западе города.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли. Большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Затем вооруженные формирования Украины пытались держать под огневым контролем эту территорию, пытались заходить и укрепиться. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек», — сказал он.
Советник главы добавил, что цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля. Кимаковский рассказал, что сейчас эта территория практически полностью под контролем наших сил. Он также констатировал усиление давления на украинскую группировку на юге, юго-востоке и юго-западе города.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли. Большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова