В Белгородской области сбили дрон ВСУ, атаковавший Гладкова на встрече с местными жителями
Cпецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его общения с жителями села Смородино. Об этом рассказали в официальной пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в Грайворонском округе, где накануне в результате ударов ВСУ погибли четыре человека и продолжался разбор завалов. Когда глава региона разговаривал с местными жителями, один из украинских дронов совершил налёт.
«БПЛА был сбит бойцами спецназа территориального управления Росгвардии огнём из стрелкового оружия и сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в Telegram-канале «Росгвардия».Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали жилой сектор. В результате инцидента один дом получил повреждения.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.