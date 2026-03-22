В Белгородской области сбили дрон ВСУ, атаковавший Гладкова на встрече с местными жителями

22 марта 2026, 23:26

Бойцы Росгвардии сбили дрон ВСУ, атаковавший Гладкова на встрече с местными жителями

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Cпецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его общения с жителями села Смородино. Об этом рассказали в официальной пресс-службе ведомства.





Инцидент произошёл в Грайворонском округе, где накануне в результате ударов ВСУ погибли четыре человека и продолжался разбор завалов. Когда глава региона разговаривал с местными жителями, один из украинских дронов совершил налёт.





«БПЛА был сбит бойцами спецназа территориального управления Росгвардии огнём из стрелкового оружия и сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в Telegram-канале «Росгвардия».