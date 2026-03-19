ВСУ атаковали российский город, сбито несколько БПЛА

19 марта 2026, 00:54

Развожаев: В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбито три воздушные цели

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.





По его словам, силы ПВО уже сбили три воздушные цели над морем. В Спасательной службе города подчеркнули, что никакие гражданские объекты не пострадали. Развожаев призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности.





«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя!», — уточнил он.